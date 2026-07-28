Volvo EX60: Ξεκίνησαν οι παραδόσεις – Το προσεχές διάστημα και στην Ελλάδα

Η αρχή έγινε από τη Σουηδία, ενώ θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής.

To Volvo EX60 έχει συστηθεί στον κόσμο της αυτοκίνησης όχι μόνο ως το Volvo με τη μεγαλύτερη αυτονομία, αλλά και το κορυφαίο δείγμα απρόσκοπτης συνομιλίας μεταξύ οδηγού και οχήματος.

Είναι το πρώτο μοντέλο των Σουηδών που σχεδιάστηκε με Gemini, τον βοηθό Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) της Google, προσφέροντας στους πελάτες τη δυνατότητα να συνομιλούν φυσικά με το όχημα.

Το Volvo EX60 είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά, με τους πελάτες να αναμένουν τις παραδόσεις, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για το προσεχές διάστημα. Η αρχή έγινε από τη Σουηδία, με τη Volvo να ανακοινώνει ότι θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές.

Το μήκους 4.803 χλστ. SUV προσφέρει κορυφαία στην κατηγορία αυτονομία έως 810 χλμ., και φορτίζει από το 10% έως το 80% σε 16 λεπτά, απαλλάσσοντας σε μεγάλο βαθμό τους οδηγούς από το άγχος της αυτονομίας.

Ειδικότερα, το νέο Volvo EX60 διατίθεται σε τρεις κινητήριες εκδόσεις και δύο εξοπλιστικές: Plus και Ultra. Η εισαγωγική κινητήρια έκδοση έχει τα διακριτικά P6, με κίνηση μόνο στους πίσω τροχούς και ιπποδύναμη 374 PS. Με μπαταρία 80 kWh προσφέρει αυτονομία 620 χιλιομέτρων. Η τιμή διαμορφώνεται στα 60.900 και 68.000 ευρώ για τις εκδόσεις Plus και Ultra αντίστοιχα.

Στη μέση της πυραμίδας τοποθετείται η έκδοση P10 AWD Electric η οποία έχει μετάδοση και στους τέσσερις τροχούς με 510 ίππους και αυτονομία που αγγίζει τα 660 χιλιόμετρα, χάρη στη μεγαλύτερη μπαταρία των 91 kWh. Η τιμή σε αυτή την περίπτωση είναι 66.500 ευρώ (Plus) και 73.600 ευρώ (Ultra).

Στην κορυφή βρίσκεται η έκδοση P12 AWD Electric, που προσφέρει αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα με μια μόνο φόρτιση της μπαταρίας των 112 kWh. Η ισχύς φτάνει τους 680 ίππους. Η τιμή του Volvo P12 AWD Electric είναι 72.700 ευρώ (Plus) και 79.800 ευρώ (Ultra).