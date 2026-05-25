Volvo: Νέα δεδομένα στη στάθμευση με τη βοήθεια του Google Gemini

Volvo και Google μετατρέπουν τα οχήματα σε ψηφιακό «συνοδηγό» επιτρέποντάς τους να κατανοούν σε πραγματικό χρόνο τι συμβαίνει γύρω τους.

Volvo και Google παρουσίασαν την ενσωμάτωση του Google Gemini στην κάμερα του EX60, εγκαινιάζοντας τον δρόμο για ένα ένα μέλλον όπου, με την άδεια του οδηγού, το Gemini θα μπορεί να βλέπει και να αντιλαμβάνεται τον χώρο που το περιβάλλει σε πραγματικό χρόνο.

Αυτό θα αναβαθμίσει την οδηγική εμπειρία σε περιπτώσεις όπως η υπενθύμιση μιας πινακίδας, η κατανόηση διαγραμμίσεων ή η αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών για ένα τοπόσημο ή ένα εστιατόριο.

Η λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, για παράδειγμα, στη στάθμευση: διαβάζοντας και ερμηνεύοντας τις πινακίδες στάθμευσης σε πραγματικό χρόνο, το σύστημα βοηθά τους οδηγούς να αντιλαμβάνονται γρήγορα τους περιορισμούς, τα χρονικά όρια, τις απαραίτητες άδειες ή τους κανονισμούς χρέωσης. Αντί να μαντεύουν εάν η στάθμευση σε ένα σημείο είναι νόμιμη, οι οδηγοί λαμβάνουν ξεκάθαρη καθοδήγηση ακριβώς όταν και όπου τη χρειάζονται.

«Το EX60 αποτελεί την ιδανική πλατφόρμα για την εξερεύνηση του μέλλοντος όσον αφορά τις οδηγικές εμπειρίες με επίγνωση του περιβάλλοντος», αναφέρει ο Alwin Bakkenes, (Άλβιν Μπάκενες), Επικεφαλής Παγκόσμιας Εξέλιξης Λογισμικού της Volvo Cars. «Συνεργαζόμαστε στενά με την Google από θέση κύριου συνεργάτη για την ανάπτυξη της λειτουργίας και συνεπώς έχουμε τη δυνατότητα να μεταφέρουμε τις τελευταίες εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη στο περιβάλλον του αυτοκινήτου, πιο γρήγορα και πιο συνεργατικά από ποτέ».

Αυτές οι εφαρμογές προσφέρουν μία πρόγευση του πώς οι εμπειρίες Τεχνητής Νοημοσύνης με επίγνωση του περιβάλλοντος θα γίνουν στο μέλλον μέρος της καθημερινής οδηγικής εμπειρίας. Είναι υλοποιήσιμο, χάρη στην πολυτροπική κατανόηση του Gemini, τη μονάδα νευρωνικής επεξεργασίας του EX60 και την αρχιτεκτονική που καθορίζεται από το λογισμικό.

Σημειώνεται ότι πολυτροπική κατανόηση είναι η ικανότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης να συνδυάζει και να ερμηνεύει δεδομένα μέσω φωνής, εικόνων και συναφών πληροφοριών για να αντιληφθεί μία κατάσταση.

Η μονάδα νευρωνικής επεξεργασίας (NPU) αποτελεί έναν εξειδικευμένο επεξεργαστή που εκτελεί εργασίες Τεχνητής Νοημοσύνης, αποδοτικά και σε πραγματικό χρόνο στη συσκευή.

Ένα βήμα εμπρός: Πιο διαισθητικές οδηγίες με 3D πλοήγηση από το Google Maps

Σύντομα, η Volvo, όπως ανακοινώνει, θα είναι επίσης από τους πρώτους που θα παρουσιάσει την Τρισδιάστατη Πλοήγηση από το Google Maps στα αυτοκίνητά της. Με τη νέα εικόνα 3D, η Τρισδιάστατη Πλοήγηση προσφέρει ακόμα πιο διαισθητική καθοδήγηση για τους οδηγούς, βοηθώντας τους να είναι ενημερωμένοι και προσηλωμένοι στον δρόμο.

Οι οδηγοί θα βλέπουν τη διαδρομή τους να ζωντανεύει, με ανασχεδιασμένα κτίρια, τούνελ, γέφυρες και άλλα, ώστε να είναι εύκολο να αντιληφθούν πιο γρήγορα πολύπλοκους δρόμους και στροφές. Αυτό είναι ιδιαίτερα πολύτιμο σε περιβάλλοντα πόλης, όπου ουρανοξύστες και πυκνές διασταυρώσεις μπορεί να δυσκολεύουν τον οδηγό να δει μακριά στον δρόμο.

Η λειτουργία προσφέρει επίσης πιο φυσική φωνητική καθοδήγηση με χρήσιμες οδηγίες που εκφωνούν πραγματικά τοπόσημα, επιπλέον της απόστασης και του χρόνου – για παράδειγμα: «Περάστε αυτό το φανάρι και στρίψτε στον επόμενο δρόμο αριστερά μετά τη βιβλιοθήκη.» Ευθυγραμμίζοντας αυτό που οι οδηγοί ακούν με αυτό που βλέπουν, η πλοήγηση γίνεται ακόμη πιο εύκολη.

Η Τρισδιάστατη Πλοήγηση από το Google Maps θα διατίθεται αρχικά στα Volvo EX60, EX90 και ES90.