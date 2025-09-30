Volvo: Συνεχίζει να επενδύει στην ενίσχυση της παραγωγής

Η σουηδική αυτοκινητοβιομηχανία στρέφει το βλέμμα της στο εργοστάσιό της στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ, όπου έχει επενδύσει ήδη 1,3 δισ. δολάρια.

Η Volvo ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να επενδύει στο εργοστάσιό της στις ΗΠΑ, στο Ridgeville, έξω από το Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας, με στόχο την πλήρη αξιοποίηση της μονάδας τα επόμενα χρόνια.

Στο εν λόγω εργοστάσιο η σουηδική αυτοκινητοβιομηχανία έχει ήδη επενδύσει 1,3 δισ. δολάρια την τελευταία δεκαετία, ώστε να το προετοιμάσει για το μέλλον.

Στόχος είναι τόσο η αύξηση όγκου και η οικονομική ανάπτυξη όσο και τη βέλτιστη χρήση της παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου, το οποίο σήμερα μπορεί να παράγει έως και 150.000 αυτοκίνητα ανά έτος.

Η Volvo αναφέρει ότι μαζί με τα εργοστάσιά της στην Ευρώπη και την Κίνα, η εγκατάσταση στη Νότια Καρολίνα διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στα μελλοντικά σχέδια ανάπτυξης της, αλλά και στο στρατηγικό της σχέδιο να προσαρμόζει τα μοντέλα της στις ανάγκες της εκάστοτε αγοράς.

Τα μοντέλα που κατασκευάζονται στη μονάδα είναι το Volvo EX90 καθώς και το Polestar 3. Παράλληλα έχει ανακοινωθεί ότι από τα τέλη του 2026 στο εργοστάσιο θα παράγεται και το XC60, το οποίο το 8μηνο του τρέχοντος έτους έχει διατεθεί σε πάνω από 27.000 μονάδες στις ΗΠΑ, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 20% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024.

Παράλληλα, πριν το 2030 η Volvo σχεδιάζει να προσθέσει στη γραμμή συναρμολόγησης ένα νέο, επόμενης γενιάς υβριδικό μοντέλο που έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες της αγοράς των ΗΠΑ.

Η Volvo ξεκίνησε την κατασκευή του εργοστασίου της στις ΗΠΑ το 2015, σχεδόν πριν από μία δεκαετία. Όπως ανακοινώνει, πρόκειται για ένα εργοστάσιο υψηλής παραγωγικής δυναμικότητας με προηγμένες δυνατότητες σε πολλαπλές πλατφόρμες, τεχνολογίες και μοντέλα.