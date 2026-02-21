Volvo Trucks: Ξεκινά η παραγωγή νέου φορτηγού στις ΗΠΑ

Η Volvo Trucks ξεκινά την παραγωγή του νέου φορτηγού αστικών διαδρομών VNR, στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Ντάμπλιν της Βιρτζίνια στις ΗΠΑ.

Το νέο Volvo VNR έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των αστικών και περιφερειακών μεταφορών. Η Volvo παρουσίασε για πρώτη φορά το VNR τον Μάρτιο του 2025 και έξι μήνες αργότερα άνοιξε τις παραγγελίες του. Οι πρώτες μονάδες έχουν πλέον βγει από τη γραμμή συναρμολόγησης. Κτισμένο σε μια εντελώς νέα πλατφόρμα (90% νέα σε σύγκριση με το απερχόμενο μοντέλο) το VNR έχει σχεδιαστεί ειδικά για να κινείται σε πολυσύχναστους δρόμους πόλεων, κέντρα διανομής και αστικές διαδρομές όπου η ορατότητα, η ακρίβεια και η ευελιξία είναι κρίσιμης σημασίας.

«Η οδήγηση ενός φορτηγού σε ένα πολυσύχναστο αστικό περιβάλλον μπορεί να είναι πραγματικά δύσκολη. Το νέο VNR έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζει τις πραγματικές προκλήσεις της λειτουργίας και να βελτιώνει την ασφάλεια, τόσο για τον οδηγό του φορτηγού, όσο και για τους άλλους χρήστες του δρόμου», δήλωσε ο Peter Voorhoeve, πρόεδρος της Volvo Trucks στην Βόρεια Αμερική.

Το νέο Volvo VNR συναρμολογείται στο εργοστάσιο της Volvo Trucks στο New River Valley, όπου κατασκευάζονται όλα τα φορτηγά της Volvo για την αγορά της Βόρειας Αμερικής. Το εργοστάσιο της Βιρτζίνια είναι το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής της εταιρείας παγκοσμίως και διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στις δραστηριότητές της στις ΗΠΑ. Η Volvo επένδυσε πρόσφατα 400 εκατομμύρια δολάρια σε σημαντικές αναβαθμίσεις στο εργοστάσιο, περιλαμβανομένης της προσθήκης μιας νέας εγκατάστασης για τη συγκόλληση καμπινών, καθώς και αναβαθμισμένων συστημάτων βαφής και ροής υλικών.

Η Volvo κατασκευάζει φορτηγά για τις αγορές των ΗΠΑ και του Καναδά στη Βιρτζίνια για περισσότερα από 40 χρόνια. Η επέκταση υποστηρίζει τα σχέδια ανάπτυξης της εταιρείας στη Βόρεια Αμερική. Το νέο VNR προσφέρει βελτίωση έως και 7,5% στην οικονομία καυσίμου σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο, χάρη στην βελτιωμένη αεροδυναμική και τα προηγμένα χαρακτηριστικά του συστήματος μετάδοσης κίνησης.

Το φορτηγό ενσωματώνει ένα ολοκληρωμένο πακέτο ασφαλείας της Volvo, με προηγμένες τεχνολογίες σχεδιασμένες να υποστηρίζουν τη λειτουργία σε πυκνή αστική κυκλοφορία και περιβάλλοντα με πολλούς πεζούς. Το φορτηγό προσφέρει καλύτερη ορατότητα προς τα εμπρός σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο, χάρη στο κεκλιμένο καπό και το μεγαλύτερο πανοραμικό παρμπρίζ. Φέρνει επίσης καινοτομίες ασφαλείας, όπως ενσωματωμένους πλευρικούς αερόσακους, καθιστώντας το το ασφαλέστερο φορτηγό αστικών διανομών που έχει κατασκευαστεί ποτέ από τη Volvo Trucks North America.

Η έναρξη της παραγωγής του VNR ακολουθεί την κυκλοφορία του ολοκαίνουργιου VNL της Volvo Trucks για μεγάλες αποστάσεις. Μαζί, τα VNL και VNR αντικατοπτρίζουν την εστίαση της εταιρείας σε φορτηγά ειδικά σχεδιασμένα για συγκεκριμένες εφαρμογές, με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας, της ασφάλειας και του χρόνου λειτουργίας σε μια σειρά από δραστηριότητες.