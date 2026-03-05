Βουλγαρία: Αύξηση στους θανάτους πεζών σε τροχαία ατυχήματα

Ο αριθμός των θανάτων πεζών στην γειτονική μας Βουλγαρία έχει υπερδιπλασιαστεί, με κύρια αιτία την συμπεριφορά των οδηγών στον δρόμο.

Σύμφωνα με επίσημες στατιστικές του Υπουργείου Εσωτερικών της Βουλγαρίας, μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 18ης Φεβρουαρίου 2026, καταγράφηκαν συνολικά 197 τροχαία ατυχήματα με πεζούς σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτά τα ατυχήματα είχαν ως αποτέλεσμα 14 θανάτους και 191 τραυματισμούς.

Συγκριτικά, κατά την ίδια περίοδο το 2025, καταγράφηκαν 216 τροχαία ατυχήματα με πεζούς. Ωστόσο, αυτά είχαν ως αποτέλεσμα σημαντικά λιγότερους θανάτους (έξι) ενώ 220 πεζοί τραυματίστηκαν. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση άνω του 100% στους θανάτους πεζών σε ετήσια βάση, παρά το μικρότερο συνολικό αριθμό ατυχημάτων.

Οδηγοί

Η ανάλυση των θανατηφόρων ατυχημάτων αποκαλύπτει ότι η συμπεριφορά των οδηγών είναι η κύρια αιτία της αύξησης των θανάτων πεζών. Από τους 14 πεζούς που έχασαν τη ζωή τους, οι 12 χτυπήθηκαν λόγω υπαιτιότητας του οδηγού, ενώ μόνο δύο ατυχήματα αποδόθηκαν σε λανθασμένη συμπεριφορά των πεζών. Αυτά τα ευρήματα ενισχύουν ένα καλά τεκμηριωμένο μοτίβο σε όλη την Ευρώπη: οι ευάλωτοι χρήστες του οδικού δικτύου, ιδίως οι πεζοί, εξακολουθούν να διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο σε αστικά περιβάλλοντα κυκλοφορίας, ειδικά όπου η διαχείριση της ταχύτητας και η προσοχή των οδηγών είναι ανεπαρκείς.

Ευθύνη

Η Κρατική Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας της Βουλγαρίας (DABDP) απηύθυνε έκκληση σε όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου, ιδίως στους οδηγούς, να επιδείξουν μεγαλύτερη προσοχή και υπευθυνότητα. Οι οδηγοί καλούνται να τηρούν αυστηρά τους κανόνες κυκλοφορίας και να προσαρμόζουν πάντα την ταχύτητά τους ανάλογα με το περιβάλλον, ιδίως σε κατοικημένες περιοχές κοντά σε διαβάσεις πεζών, σχολεία και στάσεις δημόσιων συγκοινωνιών. Η οδική ασφάλεια είναι κοινή ευθύνη.

Ο σεβασμός, η πρόβλεψη και η ανεκτικότητα στο δρόμο μπορούν να αποτρέψουν τραγωδίες που έχουν δια βίου συνέπειες για τις οικογένειες και τις κοινότητες, τόνισε η Υπηρεσία. Οι αστικές περιοχές, όπου η κυκλοφορία των πεζών είναι πυκνή και οι αλληλεπιδράσεις με τα οχήματα είναι συχνές, απαιτούν αυξημένη ευαισθητοποίηση από τους οδηγούς. Η αδυναμία πρόβλεψης των διαβάσεων πεζών, οι περισπασμοί πίσω από το τιμόνι και η μη τήρηση των κανόνων προτεραιότητας είναι βασικοί παράγοντες κινδύνου που πρέπει να αντιμετωπιστούν, πρόσθεσε η Υπηρεσία.