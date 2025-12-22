Βούλιαξαν οι εξαγωγές γερμανικών αυτοκινήτων προς τις ΗΠΑ

Τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα που εξάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάγονται σε δασμολογικό συντελεστή 15%.

Βουτιά 14% σημείωσαν οι εξαγωγές γερμανικών αυτοκινήτων προς τις ΗΠΑ τους πρώτους 9 μήνες του 2025, καθιστώντας τον συγκεκριμένο κλάδο τον πιο επηρεασμένο της γερμανικής βιομηχανίας από τον εμπορικό πόλεμο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Από την 1η Αυγούστου, μετά από συμφωνία των Βρυξελλών με τις ΗΠΑ, τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα που εξάγονται στις ΗΠΑ υπάγονται σε δασμό 15%, αντί για τον υψηλότερο 25% που είχε επιβληθεί στον κλάδο.

Δυσκολίες υπό το καθεστώς των δασμών αντιμετώπισαν και οι γερμανικές εταιρείες μηχανολογικού εξοπλισμού, καταγράφοντας μείωση εξαγωγών της τάξης του 9,5%, λόγω του δασμολογικού συντελεστή 50% στα προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου, σύμφωνα με έκθεση που είδε το Reuters τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου.

Η χημική βιομηχανία είδε επίσης τις εξαγωγές της προς τον κορυφαίο προορισμό της χώρας να μειώνονται κατά 9,5%, αν και η έκθεση αναφέρει ότι η πτώση δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στους δασμούς.

Όπως αναφέρεται, «άλλοι παράγοντες πιθανότατα διαδραμάτισαν ρόλο στην περίπτωση των χημικών προϊόντων, όπως η χαμηλότερη παραγωγή στη Γερμανία λόγω υψηλότερων τιμών ενέργειας».

Σε όλους τους τομείς, οι γερμανικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 7,8% σε ετήσια βάση κατά το 9μηνο – μετά από μέση αύξηση σχεδόν 5% στις αντίστοιχες περιόδους από το 2016 έως το 2024.