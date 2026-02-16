Βουτιά στην Τουρκία: Σημαντική πτώση στην παραγωγή αυτοκινήτων – Οι αριθμοί

Τον Ιανουάριο του 2026 η παραγωγή της αυτοκινητοβιομηχανίας λειτούργησε στο 56% της συνολικής της δυναμικότητας.

Με το αριστερό μπήκε το 2026 για την αυτοκινητοβιομηχανία της Τουρκίας, με την παραγωγή επιβατικών αυτοκινήτων να καταγράφει τον πρώτο μήνα του έτους μείωση 17% στις 55.504 μονάδες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (OSD).

Την ίδια περίοδο, η παραγωγή επαγγελματικών οχημάτων αυξήθηκε κατά 16%, και ειδικότερα κατά 14% στα ελαφρά επαγγελματικά και κατά 47% στα βαρέα επαγγελματικά, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025.

Το πρώτο μήνα του 2026, η παραγωγή της αυτοκινητοβιομηχανίας λειτούργησε στο 56% της συνολικής της δυναμικότητας. Ανά κατηγορία οχημάτων, τα ποσοστά ήταν τα εξής: 57% για τα ελαφρά οχήματα (επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά), 44% για τα φορτηγά, 63% για τα λεωφορεία και midibus, και 26% για τα τρακτέρ.

Στο σύνολο της αυτοκινητοβιομηχανίας (συμπεριλαμβανομένων όλων των οχημάτων), η παραγωγή γνώρισε μείωση 5% και ανήλθε σε 99.247 μονάδες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Διανομέων Αυτοκινήτων και Κινητικότητας (ODMD) για τον Ιανουάριο του 2026, οι πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 9,14% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, φτάνοντας τις 61.055 μονάδες, ενώ οι πωλήσεις ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά 12,56%, στις 14.307 μονάδες.