Βουτιά στην Τουρκία: Σημαντική πτώση στην παραγωγή αυτοκινήτων – Οι αριθμοί

Τον Ιανουάριο του 2026 η παραγωγή της αυτοκινητοβιομηχανίας λειτούργησε στο 56% της συνολικής της δυναμικότητας.
Με το αριστερό μπήκε το 2026 για την αυτοκινητοβιομηχανία της Τουρκίας, με την παραγωγή επιβατικών αυτοκινήτων να καταγράφει τον πρώτο μήνα του έτους μείωση 17% στις 55.504 μονάδες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (OSD).
Την ίδια περίοδο, η παραγωγή επαγγελματικών οχημάτων αυξήθηκε κατά 16%, και ειδικότερα κατά 14% στα ελαφρά επαγγελματικά και κατά 47% στα βαρέα επαγγελματικά, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025.
Το πρώτο μήνα του 2026, η παραγωγή της αυτοκινητοβιομηχανίας λειτούργησε στο 56% της συνολικής της δυναμικότητας. Ανά κατηγορία οχημάτων, τα ποσοστά ήταν τα εξής: 57% για τα ελαφρά οχήματα (επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά), 44% για τα φορτηγά, 63% για τα λεωφορεία και midibus, και 26% για τα τρακτέρ.
Στο σύνολο της αυτοκινητοβιομηχανίας (συμπεριλαμβανομένων όλων των οχημάτων), η παραγωγή γνώρισε μείωση 5% και ανήλθε σε 99.247 μονάδες.