Έρευνα στην οποία συμμετείχαν 32.000 οδηγοί αποκαλύπτει τα 10 πιο αξιόπιστα SUV των τελευταίων δύο ετών.

Οι Ασιάτες κατασκευαστές αυτοκινήτων είναι οι μεγάλοι νικητές στη φετινή μεγάλη έρευνα αξιοπιστίας που πραγματοποίησε το βρετανικό περιοδικό WhatCar?, σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία MotorEasy.

Η έρευνα, η οποία εστίασε στα SUV που παρουσιάζουν τις λιγότερες βλάβες, βασίστηκε στις εμπειρίες και τις γνώμες 32.000 ιδιοκτητών. Για τη διαμόρφωση της τελικής κατάταξης, συνεκτιμήθηκαν τρεις βασικοί παράγοντες: αν το όχημα παρουσίασε κάποιο πρόβλημα τους τελευταίους 24 μήνες, το χρονικό διάστημα που χρειάστηκε να παραμείνει στο συνεργείο, καθώς και το ύψος του κόστους επισκευής.

1. Hyundai Santa Fe (2018-2024)

Το προηγούμενης γενιάς Hyundai Santa Fe, το οποίο διατέθηκε με υβριδικά και plug-in υβριδικά συστήματα κίνησης βασισμένα στον 1.600άρη βενζινοκινητήρα, διακρίθηκε για την εξαιρετική οικονομία καυσίμου που προσέφερε.

Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν την κορυφαία αξιοπιστία του, καθώς κανένας από τους ιδιοκτήτες του δεν αντιμετώπισε την παραμικρή βλάβη τα προηγούμενα δύο χρόνια.

-Βαθμός αξιοπιστίας: 100%

1. Kia EV3 (2024-)

Το Kia EV3 ξεχωρίζει για τους γενναιόδωρους χώρους του, τη μεγάλη ηλεκτρική αυτονομία και τον πλούσιο εξοπλισμό του. Παράλληλα, αποδεικνύεται ένα από τα πιο αξιόπιστα SUV της αγοράς, αφού, ακολουθώντας το παράδειγμα του Santa Fe, κατέγραψε μηδενικό ποσοστό βλαβών στην έρευνα.

-Βαθμός αξιοπιστίας: 100%

3. Opel Grandland (2024-)

Το Opel Grandland δεύτερης γενιάς έρχεται άρτια εξοπλισμένο, ευρύχωρο και με σημαντικά πιο σύγχρονο εσωτερικό. Σύμφωνα με την έρευνα, εμφανίζεται εντυπωσιακά πιο αξιόπιστο από τον προκάτοχό του, με το ποσοστό βλαβών να περιορίζεται στο μόλις 4% (έναντι 19% της πρώτης γενιάς).

Οι ιδιοκτήτες του ανέφεραν ελάχιστα, μικρά προβλήματα που επιλύθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, με την Opel να καλύπτει εξ ολοκλήρου τα έξοδα.

-Βαθμός αξιοπιστίας: 99,6%

4. Toyota RAV4 PHEV (2019-2026)

Η πέμπτη γενιά του Toyota RAV4 αντικαταστάθηκε πρόσφατα, αλλά παραμένει σταθερή αξία στον τομέα της αξιοπιστίας. Η μπαταρία των 12V και το σύστημα infotainment ήταν οι μόνοι τομείς που προβλημάτισαν το 12% των κατόχων της plug-in υβριδικής έκδοσης.

Τα ζητήματα αποκαταστάθηκαν σε λιγότερο από μία εβδομάδα, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες.

-Βαθμός αξιοπιστίας: 99,2%

5. Volkswagen T-Roc (2018-2025)

Το Volkswagen T-Roc πρώτης γενιάς είναι ευχάριστο στην οδήγηση, ευρύχωρο και, βάσει των δεδομένων, αναδεικνύεται ως το πιο αξιόπιστο μικρό SUV με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Μόλις το 4% των ιδιοκτητών αντιμετώπισε προβλήματα (κυρίως στο αμάξωμα, το κιβώτιο ταχυτήτων και τα ηλεκτρικά). Οι επισκευές έγιναν ταχύτατα, με το 1/3 των οχημάτων να επιστρέφει στο δρόμο σε λιγότερο από μία ημέρα.

-Βαθμός αξιοπιστίας: 99%

6. Porsche Macan (2014-)

Η Porsche Macan κατακτά τον τίτλο του πιο αξιόπιστου πολυτελούς SUV, με τη διευκρίνιση ότι τα στοιχεία αφορούν τις εκδόσεις βενζίνης και diesel και όχι τη νέα Macan Electric.

Μόλις το 5% των οχημάτων παρουσίασε βλάβες, οι οποίες εντοπίστηκαν στα ηλεκτρικά συστήματα και το κιβώτιο ταχυτήτων. Το 50% αυτών επισκευάστηκε αυθημερόν, το 25% χρειάστηκε έως μία εβδομάδα, ενώ το υπόλοιπο 25% παρέμεινε στο συνεργείο για μεγαλύτερο διάστημα. Όλες οι εργασίες έγιναν δωρεάν εντός εγγύησης.

-Βαθμός αξιοπιστίας: 99%

7. Kia Niro PHEV (2022-2026) Η δεύτερη γενιά του Kia Niro αποδεικνύεται εξαιρετικά αξιόπιστη τόσο στην υβριδική όσο και στην plug-in υβριδική της εκδοχή, με μόλις το 6% των ιδιοκτητών να αναφέρει κάποιο πρόβλημα. Ωστόσο, οι διαδικασίες επισκευής αποδείχθηκαν χρονοβόρες, καθώς τέσσερα στα πέντε αυτοκίνητα χρειάστηκαν περισσότερο από μία εβδομάδα για να διορθωθούν, με την Kia πάντως να αναλαμβάνει όλο το κόστος. -Βαθμός αξιοπιστίας: 99% 8. Toyota RAV4 Hybrid (2019-2024)