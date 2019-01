Βραβείο για το Fiat Panda 4x4

To Fiat Panda, το δημοφιλέστερο αυτοκίνητο πόλης στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα, έχει κερδίσει το κοινό χάρη στον έξυπνο σχεδιασμό του, τα κορυφαία επίπεδα χρηστικότητας που προσφέρει, αλλά και τον αποδοτικό του χαρακτήρα. Από την πρώτη γενιά του μοντέλου και μέχρι και σήμερα, ξεχωριστή θέση στη γκάμα της σειράς έχει η έκδοση 4Χ4, η οποία προσφέρει κορυφαίες εκτός δρόμου δυνατότητες διατηρώντας τον ευέλικτο και προσιτό χαρακτήρα των υπόλοιπων Panda. Αναγνωρίζοντας τα παραπάνω χαρακτηριστικά, οι κριτές του Βρετανικού περιοδικού 4Χ4 Magazine, ανακήρυξαν για 2η συνεχόμενη χρονιά το Panda 4X4, ως το κορυφαίο Crossover στα πλαίσια των βραβείων "4X4 of the Year awards". Οι κριτές εκτίμησαν ιδιαίτερα την ικανότητα του μοντέλου να βρίσκει πρόσφυση ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες, αλλά και τον διασκεδαστικό του χαρακτήρα.

Η συγκεκριμένη βράβευση έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα διακρίσεων για το μοντέλο, το οποίο είναι το πρώτο αυτοκίνητο πόλης που εφοδιάστηκε με σύστημα τετρακίνησης, το πρώτο που ανέβηκε σε ύψος 5.200μ. στο βουνό Έβερεστ, αλλά και το πρώτο αυτοκίνητο πόλης που μπήκε στη μαζική παραγωγή εφοδιασμένο με σύστημα CNG (φυσικό αέριο). Το Fiat Panda είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση και 5 χρόνια οδική βοήθεια, ενώ οι τιμές ξεκινούν από τις 10.550 ευρώ. Το Panda CNG είναι διαθέσιμο από τις 11.990 ευρώ, ενώ το Panda 4X4, με τον Turbo κινητήρα βενζίνης Twinair, ξεκινά από τις 14.396 ευρώ._Δελτίο Τύπου