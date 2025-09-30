Βραβείο σχεδίασης για το νέο Opel Mokka

Το B-SUV πλέον φέρει πιο δυναμική σχεδίαση με το νέο έμβλημα του Κεραυνού, τη φρέσκια LED υπογραφή εμπρός-πίσω και τις μαύρες λεπτομέρειες που διατρέχουν το αμάξωμα.

Ως ένα από τα ομορφότερα μοντέλα της Opel έχει αναγνωριστεί το Mokka, το B-SUV που είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά, προσφερόμενο σε εκδόσεις βενζίνης, hybrid και 100% electric.

Η καλαίσθητη σχεδίαση του μοντέλου επιβεβαιώθηκε επίσημα στα 25α βραβεία “autonis”, όπου χιλιάδες αναγνώστες του γερμανικού περιοδικού αυτοκινήτου auto motor und sport ψήφισαν το νέο Opel Mokka ως “Best Design Innovation of the Year 2025” στην κατηγορία “Μικρά SUV/Crossover”.

Μάλιστα, το μοντέλο της Opel κέρδισε με διαφορά, αφού απέσπασε το 49,6% των ψήφων που δόθηκαν σε αυτή την κατηγορία.

Το νέο Mokka συνεχίζει τις επιτυχίες της Opel στα βραβεία “autonis”. Το 2022, το βραβείο κέρδισε το Opel Rocks, ενώ την επόμενη χρονιά, το δημοφιλές Opel Corsa απέσπασε την κορυφαία διάκριση στην κατηγορία του.

Δυναμικό design

Εξωτερικά, το SUV αποκτά πιο «αιχμηρή» σχεδίαση με το νέο έμβλημα του Κεραυνού, τη φρέσκια LED υπογραφή εμπρός-πίσω και μαύρες λεπτομέρειες, που διατρέχουν το αμάξωμα από το καπό έως το πίσω μέρος.

Στο εσωτερικό, το τιμόνι με επίπεδη κορυφή και βάση ενισχύει τον sport χαρακτήρα, ενώ η νέα κεντρική κονσόλα σε ματ ασημί και το ανανεωμένο σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας δημιουργούν μια ευχάριστη και premium αίσθηση.

Οι σχεδιαστές και οι μηχανικοί της Opel ενσωμάτωσαν στην κεντρική οθόνη αφής λειτουργίες που μέχρι πρότινος γίνονταν με φυσικά κουμπιά, δημιουργώντας ένα πιο «καθαρό», πιο εργονομικό cockpit – εμπνευσμένο από το κορυφαίο SUV Opel Grandland.

Στα βραβεία “autonis” συνολικά 14.000 λάτρεις της αυτοκίνησης ψήφισαν online ανάμεσα σε 117 νέα μοντέλα από 13 κατηγορίες. Η επίσημη τελετή απονομής των Βραβείων “autonis” θα πραγματοποιηθεί στη Στουτγάρδη στις 13 Οκτωβρίου 2025.