Βρετανία: Στο τραπέζι δασμοί 45% στα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Σύμφωνα με δημοσίευμα, οι Βρυξέλλες είχαν παροτρύνει τον Σεπτέμβριο τον Βρετανό πρωθυπουργό να ευθυγραμμιστεί στενότερα με την εμπορική πολιτική της ΕΕ και να αυξήσει τους δασμούς στα κινεζικά αυτοκίνητα.

Η Βρετανία εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής δασμών στις εισαγωγές κινεζικών ηλεκτρικών οχημάτων, εν μέσω ανησυχιών ότι το Πεκίνο κατακλύζει την αγορά με αυτοκίνητα που επιδοτούνται από το κράτος, ανέφερε η εφημερίδα Times.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο υπουργός Επιχειρήσεων Jonathan Reynolds καταρτίζει ένα πακέτο πιθανών δασμών στις εισαγωγές κινεζικών οχημάτων.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα το δημοσίευμα.

Ερωτηθείς να σχολιάσει, εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε στο Reuters ότι δεν έχουν επιβληθεί δασμοί στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα.

«Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τον κλάδο, ώστε η προσέγγισή μας να αντανακλά τα συμφέροντα του τομέα και τα εθνικά συμφέροντα του Ηνωμένου Βασιλείου», ανέφερε ο εκπρόσωπος σε ηλεκτρονικό μήνυμα.

Βρετανοί υπουργοί είναι έτοιμοι να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να επιβάλουν δασμό 45% στα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ανέφεραν οι Times, προκειμένου να αποφευχθούν οι επιπτώσεις των προτάσεων για την «Παραγωγή στην Ευρώπη» («Made in Europe»), οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν βρετανικές εταιρείες που πωλούν αυτοκίνητα στην ΕΕ.

Η πολιτική «Made in Europe» της ΕΕ αποσκοπεί στη μείωση της εξάρτησης από κινεζικά εξαρτήματα, δίνοντας προτεραιότητα σε προϊόντα ευρωπαϊκής κατασκευής. Αυτό έχει προκαλέσει ανησυχίες μεταξύ των βρετανικών αυτοκινητοβιομηχανιών που προμηθεύουν εξαρτήματα σε ευρωπαϊκές αλυσίδες παραγωγής και πωλούν οχήματα σε ολόκληρη την Ένωση.

Ο Bρετανός πρωθυπουργός Αndy Burnham δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι θα υποστηρίξει το αίτημα να αντιμετωπίζεται η Βρετανία ως «έμπιστος εταίρος» στο πλαίσιο των προτεινόμενων κανόνων της ΕΕ, προειδοποιώντας ότι ο αποκλεισμός του Ηνωμένου Βασιλείου θα μπορούσε να πλήξει την αυτοκινητοβιομηχανία της χώρας.

Οι Financial Times ανέφεραν τον Σεπτέμβριο ότι οι Βρυξέλλες είχαν παροτρύνει τον Βρετανό πρωθυπουργό να ευθυγραμμιστεί στενότερα με την εμπορική πολιτική της ΕΕ και να αυξήσει τους δασμούς στα κινεζικά αυτοκίνητα, εάν η Βρετανία θέλει να αποφύγει τους περιορισμούς που απορρέουν από τις προτάσεις «Made in Europe».

Σύμφωνα με τους Times, οι οποίοι επικαλούνται ανώτερες κυβερνητικές πηγές, οι υπουργοί θεωρούν ότι οποιαδήποτε απόφαση για την επιβολή δασμών θα πρέπει να βασίζεται στο εθνικό συμφέρον της Βρετανίας και όχι να ακολουθεί αυτόματα τη γραμμή της ΕΕ.