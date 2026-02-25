Βρετανική startup με ρομποταξί: Ούτε οι λακκούβες δεν θα σταματούν τα οχήματά μας

Η τεχνητή νοημοσύνη της Wayve θα επεξεργάζεται δεδομένα από κάμερες και αισθητήρες, επιτρέποντας τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο.

Έτοιμη να λανσάρει στους δρόμους ρομποταξί είναι η βρετανική startup Wayve, η οποία έχει αντλήσει πάνω 1,2 δισ. ευρώ από έναν γύρο χρηματοδότησης που υποστηρίζεται από κολοσσούς όπως η Microsoft και η Nvidia.

Η Wayve προλειαίνει το έδαφος για το λανσάρισμα των ρομποτικών ταξί της στο Λονδίνο σε συνεργασία με την Uber αργότερα εντός του τρέχοντος έτους, ενώ σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Alex Kendall, τα αυτόνομα οχήματά της θα κινούνται απρόσκοπτα, ακόμα και σε δρόμους που ταλαιπωρούνται από λακκούβες.

Μιλώντας στην εκπομπή “Today” του BBC Radio 4, ο Kendal εξήγησε ότι τα οχήματα θα λανσαριστούν και εκτός Λονδίνου, έχοντας δοκιμαστεί σε όλη την Ουαλία, τη Σκωτία, σε αγροτικές περιοχές της Αγγλίας και μέσα στο πολύπλοκο περιβάλλον του κέντρου της αγγλικής πρωτεύουσας.

Κατά τον CEO της Wayne, η τεχνητή νοημοσύνη έχει την ευφυΐα να οδηγεί στους ίδιους δρόμους όπου κινούνται και οι άνθρωποι και επομένως δεν απαιτούνται αλλαγές στις υποδομές.

Η Wayve ιδρήθηκε το 2017 και σύμφωνα με το BBC και αναπτύσσει τεχνητή νοημοσύνη για τα οχήματα η οποία «μαθαίνει» από το περιβάλλον μέσω της επεξεργασίας δεδομένων από αισθητήρες και κάμερες, λαμβάνοντας αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο, αντί να βασίζεται διαδρομές που έχουν χαρτογραφηθεί εκ των προτέρων.

Αποτελεί ένα σπάνιο παράδειγμα βρετανικής εταιρείας που συγκαταλέγεται μεταξύ των ηγετών της αγοράς στον τομέα των ρομποταξί, αλλά αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό από κολοσσούς όπως η Waymo.

Υπό την ιδιοκτησία της μητρικής εταιρείας της Google, Alphabet, η Waymo έχει ως στόχο να λανσάρει αυτοκίνητα χωρίς οδηγό στο Ηνωμένο Βασίλειο τον προσεχή Σεπτέμβριο, ενώ αντίστοιχα πλάνα έχει και η αμερικανική εταιρεία Lyft, σε συνεργασία με την κινεζική Baidu.