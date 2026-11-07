Βρήκαν σε αποθήκη Nissan 300ZX και το αγόρασαν για 2.000 ευρώ

Ένα κίτρινο Nissan 300ZX βρέθηκε ξεχασμένο μέσα σε αποθήκη και τελική πουλήθηκε στο νέο του ιδιοκτήτη αντί – μόλις – 2.000 ευρώ.

Στον κόσμο της αυτοκίνησης, ορισμένα μοντέλα καταφέρνουν να διατηρήσουν τη γοητεία τους ανέπαφη μέσα στο πέρασμα των δεκαετιών.

Μια τέτοια περίπτωση είναι το Nissan 300ZX, ένα σπορ αυτοκίνητο που τη δεκαετία του ’90 κόσμησε πολλά παιδικά δωμάτια. Ένα τέτοιο αυτοκίνητο παρέμενε ακινητοποιημένο και ξεχασμένο σε μία αποθήκη για σχεδόν 28 χρόνια.

Αγοράστηκε για 2.000 ευρώ

Η προηγούμενη ιδιοκτήτριά του το είχε κληρονομήσει από τον αδελφό της, ο οποίος το οδηγούσε εντατικά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, πριν το αυτοκίνητο αποσυρθεί τελικά στην αποθήκη για άγνωστο λόγο. Όταν αποφάσισε να το αποχωριστεί, το καταχώρισε αρχικά σε πλατφόρμα δημοπρασιών έναντι 4.900 δολαρίων, συνοδεύοντας την αγγελία με μόλις τρεις φωτογραφίες.

Ωστόσο, μετά από επιτυχείς διαπραγματεύσεις, ο γνωστός δημιουργός περιεχομένου ChrisFix κατάφερε να αποκτήσει το σπάνιο αυτό 300ΖΧ στην τιμή των 2.300 δολαρίων (περίπου 2.000 ευρώ).

Το 300ZX αυτό εξοπλίζεται με ατμοσφαιρικό V6 κινητήρα 3,0 λίτρων που συνεργάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 5 σχέσεων που επιτρέπει στο αυτοκίνητο να πετυχαίνει τα 100 χλμ./ώρα από στάση μέσα σε λιγότερο από 7 δευτερόλεπτα. Παράλληλα, τα 170.000 χιλιόμετρα που έχει στο χιλιομετρητή κρίνονται ιδιαίτερα χαμηλά για την ηλικία του αυτοκινήτου.

Ξεκίνησε η αποκατάστασή του

Η διαδικασία της αναστήλωσης βρίσκεται σε εξέλιξη, με την πρώτη φάση να επικεντρώνεται αποκλειστικά στο αισθητικό κομμάτι. Το αυτοκίνητο πλύθηκε σχολαστικά, το ξεθωριασμένο κίτρινο χρώμα γυαλίστηκε, ενώ ο μπροστινός προφυλακτήρας αντικαταστάθηκε με νέο, βαμμένο στο αρχικό χρώμα του οχήματος.

Το επόμενο βήμα είναι η αποκατάσταση του κινητήρα, αφού ένα αυτοκίνητο που παρέμεινε ακινητοποιημένο για σχεδόν τρεις δεκαετίες απαιτείται η αντικατάσταση όλων των κρίσιμων ανταλλακτικών, όπως τα υγρά, τα φίλτρα και οι ιμάντες.