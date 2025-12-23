VW Επαγγελματικά Οχήματα: Εξοικονόμησε πάνω από 100.000 τόνους CO2 το 2025

Η ενεργειακή στρατηγική της Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα εστιάζει σταθερά στη μείωση των εκπομπών και στην αποδοτική χρήση των πόρων, όπως ανακοινώνει η εταιρεία.

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς τη βιώσιμη παραγωγή έκανε η Volkswagen Commercial Vehicles, καταγράφοντας το 2025 ένα ιδιαίτερο ορόσημο. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, εξοικονόμησε πάνω από 100.000 τόνους CO2 στις μονάδες παραγωγής της. Η επίδοση αυτή αντιστοιχεί σε αύξηση άνω του 65% σε σύγκριση με το 2018 και φέρνει τον στρατηγικό στόχο της κλιματικά ουδέτερης παραγωγής έως το 2040 αισθητά πιο κοντά.

Η πρόοδος βασίζεται σε στοχευμένες επενδύσεις στην πράσινη ηλεκτρική ενέργεια, την ηλιακή παραγωγή και τη θερμική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και σε στρατηγικές συνεργασίες με περιφερειακούς ενεργειακούς εταίρους.

Τους τελευταίους μήνες, η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα υλοποίησε σειρά φιλόδοξων έργων: από την πλήρη μετάβαση σε πράσινη ηλεκτρική ενέργεια μέσω αυτόνομης ηλιακής παραγωγής στο εργοστάσιο της Βρζένσια, έως τη θέση σε λειτουργία σταθμού συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας (CHP) από βιομάζα στο Ανόβερο, σε συνεργασία με τη δημοτική εταιρεία ενέργειας enercity.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η ενεργειακή στρατηγική της Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα εστιάζει σταθερά στη μείωση των εκπομπών και στην αποδοτική χρήση των πόρων. Από τον Ιανουάριο του 2025, το εργοστάσιο του Ανόβερου λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Παράλληλα, οι μονάδες παραγωγής στην Πολωνία, στο Πόζναν και στη Βρζένσια, χρησιμοποιούν 100% πράσινη ηλεκτρική ενέργεια ήδη από το 2019.

Ιδιαίτερο ορόσημο αποτελεί η Βρζένσια, όπου το φωτοβολταϊκό σύστημα εντός του εργοστασίου – με 31.000 πάνελ και συνολική ισχύ 18,3 MW – παρείχε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2024 ηλιακή ενέργεια σε όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής. Κατά μέσο όρο, το σύστημα καλύπτει περίπου το 25% της ετήσιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ήδη σχεδιάζονται περαιτέρω έργα για την ενίσχυση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών.

Στο Ανόβερο, η συνεργασία με την enercity για την παροχή θερμότητας από βιομάζα οδηγεί σε μείωση άνω του 40% των εκπομπών CO₂ που σχετίζονται με τη θερμική ενέργεια, σε σύγκριση με το 2024. Ο σταθμός CHP χρησιμοποιεί αποκλειστικά μη ανακυκλώσιμα απόβλητα ξύλου από την περιοχή και συνδυάζει την καύση βιομάζας με μεγάλη αντλία θερμότητας και σύγχρονα συστήματα καθαρισμού καυσαερίων, εξασφαλίζοντας υψηλή ενεργειακή απόδοση και σημαντικά μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Βιωσιμότητα: Μια στρατηγική επιλογή

«Η βιωσιμότητα είναι κάτι πολύ περισσότερο από έναν εταιρικό στόχο, είναι η πυξίδα μας για υπεύθυνη δράση και μακροπρόθεσμη επιτυχία. Συνδυάζουμε την περιβαλλοντική υπευθυνότητα με την οικονομική ανθεκτικότητα και την κοινωνική δέσμευση», τονίζει η Petra Schreiber, επικεφαλής Δημοσίων Σχέσεων και Βιωσιμότητας στη Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα.

Η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα ανακοινώνει ότι παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της κλιματικά ουδέτερης παραγωγής σε όλες τις μονάδες της, το αργότερο έως το 2040, ενισχύοντας τον ρόλο της ως υπεύθυνου βιομηχανικού εταίρου σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.