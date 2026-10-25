VW: Έβαλαν ηλεκτρικό SUV σε «μηχανή ποπ κορν» (+video)

Αν ο χαρακτηρισμός «μηχανή ποπ κορν» φαίνεται λίγο μπερδεμένος, ο περιστρεφόμενος κύλινδρος που θερμαίνεται φλόγες αποτυπώνει από πού προκύπτει αυτή η παρομοίωση.

Όταν κάποιος αγοράζει ένα καινούργιο αυτοκίνητο, υπάρχουν ορισμένες δοκιμές που οι περισσότεροι άνθρωποι θα συμφωνούσαν πως είναι απολύτως απαραίτητο να γίνουν. Είναι φυσιολογικό, ένα test drive, μια δοκιμή στα φρένα και γενικά να δει κάποιος πώς το όχημα πώς συμπεριφέρεται στον δρόμο.

Αυτό όμως που συνέβη στην Κίνα, δεν έχει προηγούμενο. Ένα ολοκαίνουργιο VW ID.AURA T6 τοποθετείται μέσα σε έναν μεγάλο μαύρο περιστρεφόμενο κύλινδρο, ο οποίος στη συνέχεια ανάβει σαν φούρνος, ψήνοντας και περιστρέφοντας το ηλεκτρικό SUV 50 φορές.

Μηχανή ποπ κορν

Αν ο χαρακτηρισμός «μηχανή ποπ κορν» φαίνεται λίγο μπερδεμένος, ο περιστρεφόμενος κύλινδρος που θερμαίνεται αποτυπώνει από πού προκύπτει αυτή η παρομοίωση.

Το ID.AURA T6 είναι ένα από τα ηλεκτρικά μοντέλα της FAW-Volkswagen που προορίζονται ειδικά για την κινεζική αγορά.

Βασίζεται στην πλατφόρμα China Electronic Architecture (CEA), η οποία αναπτύχθηκε στην Κίνα και ειδικά για την κινεζική αγορά και είναι η πρώτη πλατφόρμα που αναπτύχθηκε τοπικά.

Πώς τα κατάφερε το AURA T6 μετά από όλο αυτό το ψήσιμο και τις τούμπες;

Λοιπόν, καταπονήθηκε αρκετά εκεί μέσα, αλλά το αυτοκίνητο εξακολουθούσε να λειτουργεί, κάτι που είναι εντυπωσιακό.

Προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι δεν έλιωσε κανένα από τα πλαστικά. Τα φώτα, οι χειρολαβές των θυρών ή κάποιο άλλο εξάρτημα. Τα ελαστικά μπορούν να αντέξουν τη θερμότητα, αλλά τουλάχιστον τα πίσω φώτα ή κάποια άλλα φωτιστικά σώματα να είχαν αλλάξει χρώμα.

Τι θέλει όμως να αποδείξει η συγκεκριμένη δοκιμασία; Ίσως να αφορά την προστασία σε περίπτωση ανατροπής.

Όπως και να έχει, αποτελεί ένα διασκεδαστικό βίντεο.