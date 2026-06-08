VW: Tα ηλεκτρικά θα «σκοτώσουν» τη βενζίνη, όπως το αυτοκίνητο το άλογο

Υψηλόβαθμο στέλεχος της VW θεωρεί πως τα ηλεκτρικά θα αφήσουν πίσω τους τη βενζίνη και το ντίζελ, όπως τα αυτοκίνητα έκαναν με τα άλογα.

Η μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα και αμφιλεγόμενα ζητήματα των τελευταίων ετών, με τις πολιτικές αποφάσεις και τις αντιδράσεις των καταναλωτών να δημιουργούν ένα γεμάτο προκλήσεις τοπίο.

Στο πλαίσιο αυτό, το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της VW για τις πωλήσεις, το μάρκετινγκ και τις aftersales υπηρεσίες, Martin Sander, επιχειρεί να αλλάξει το πρίσμα μέσα από το οποίο εξετάζεται αυτή η εξέλιξη, κάνοντας έναν παραλληλισμό με την ιστορική μετάβαση από τα άλογα στα πρώτα αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Τα αυτοκίνητα βενζίνης είναι τα άλογα του 20ου αιώνα

Ο Sander ανέφερε ότι, «αν και ο καθένας μπορεί να αγοράσει ένα άλογο σήμερα, όλοι έχουν συνειδητοποιήσει ότι για την μετακίνηση από το σημείο Α στο σημείο Β, ένα όχημα είναι πολύ καλύτερο από ένα άλογο». Με αυτή την ιστορική αναδρομή, το στέλεχος της γερμανικής εταιρείας υπογραμμίζει ότι η φυσική υπεροχή των ηλεκτρικών είναι εκείνη που οδηγεί στην επικράτησή τους, και όχι οι νομικοί καταναγκασμοί.

Το κεντρικό πρόβλημα, σύμφωνα με τον Sander, εντοπίζεται στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται επικοινωνιακά και πολιτικά η όλη διαδικασία, καθώς η δημόσια συζήτηση αναλώνεται σχεδόν αποκλειστικά γύρω από τις ημερομηνίες κατάργησης της βενζίνης και του ντίζελ.

Ο ίδιος εκφράζει την έντονη αντίθεσή του σε αυτή την τακτική, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μισώ τη συζήτηση σχετικά με την απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης. Όλοι μιλούν μόνο για την απαγόρευση. Πώς θα πείσεις τους πελάτες για μια νέα τεχνολογία, αν μιλάς μόνο για το πότε θα υπάρξει μια ημερομηνία κατά την οποία δεν θα επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιούν αυτά τα οχήματα – οχήματα που έχουν συνηθίσει τις τελευταίες δεκαετίες;»

Η στρατηγική της Volkswagen, επομένως, στρέφεται προς την άρση των πρακτικών εμποδίων και την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της ηλεκτροκίνησης, αντί για την επιβολή της.

Ο Sander προτείνει μια διαφορετική προσέγγιση, εστιάζοντας στις υποδομές και το κόστος χρήσης, αναφέροντας: «Ας αφαιρέσουμε όλα τα εμπόδια. Ας μιλήσουμε για το τι πρέπει να κάνουμε για να πείσουμε πραγματικά τους πελάτες: για τις υποδομές φόρτισης, ας μιλήσουμε για τα πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών οχημάτων και ας κάνουμε ενδεχομένως κάτι γύρω από τις τιμές της ενέργειας. Με την πάροδο του χρόνου, όλο και περισσότεροι πελάτες θα πείθονται. Τόε, μέχρι το 2035, θα υπάρχει ένα 3%, 4% ή 5% των πελατών που εξακολουθούν να θέλουν να αγοράσουν ένα όχημα με κινητήρα εσωτερικής καύσης».

Δεν ανησυχεί για την Κίνα ο Sander

Παράλληλα με την εγχώρια αγορά της Ευρώπης, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία καλείται να αντιμετωπίσει τον έντονο ανταγωνισμό από την Κίνα, η οποία έχει αναπτυχθεί ραγδαία στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων. Η Volkswagen, έχοντας ήδη επενδύσει σημαντικά στην ασιατική αγορά, σκοπεύει να αξιοποιήσει αυτή την εμπειρία ως όπλο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της σε παγκόσμιο επίπεδο.

Όπως εξηγεί ο Sander, «όλα όσα μαθαίνουμε στην Κίνα θα μας βοηθήσουν να είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλες τις άλλες αγορές σε όλο τον κόσμο όπου ανταγωνιζόμαστε τους Κινέζους».