VW Tiguan: Συμπλήρωση 20 ετών ζωής με επετειακή έκδοση

Η έκδοση Edition 20 φέρει την αποκλειστική μεταλλική απόχρωση Maple Red και ξεχωρίζει με μια πληθώρα αποκλειστικών στοιχείων.

Η Volkswagen γιορτάζει τα 20 χρόνια του Tiguan με την επετειακή έκδοση Edition 20. Από την κυκλοφορία του στην αγορά το 2007 έως και τα τέλη Μαΐου του 2026, έχουν πωληθεί περισσότερα από 9 εκατομμύρια Tiguan παγκοσμίως, με αποτέλεσμα να αποτελεί ένα από τα δημοφιλέστερα μοντέλα της γερμανικής μάρκας.

Για να γιορτάσει τις δύο δεκαετίες ζωής του SUV, η VW λανσάρει την επετειακή έκδοση Edition 20, η οποία φέρει νέα απόχρωση αμαξώματος, όπως και πληθώρα αποκλειστικών λεπτομερειών. Βασίζεται στην έκδοση εξοπλισμού Life και συνδυάζει τον πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό της με δυναμικά στοιχεία του πακέτου R-Line.

Πρωταγωνιστεί η νέα μεταλλική απόχρωση Maple Red, η οποία δημιουργήθηκε αποκλειστικά για το Edition 20 και χαρίζει στο Tiguan μια ιδιαίτερα κομψή εμφάνιση.

Τα αποκλειστικά χαρακτηριστικά του μοντέλου περιλαμβάνουν -μεταξύ άλλων- ζάντες αλουμινίου Coventry 19 ιντσών με ειδική βαφή στον βασικό εξοπλισμό, με δυνατότητα επιλογής ζαντών 20 ιντσών, χαραγμένη με λέιζερ διακόσμηση στην κολόνα Β με την επιγραφή EDITION 20 και προβολείς λογότυπου στις πόρτες με το έμβλημα EDITION 20.

Επιπλέον, στο εσωτερικό ενσωματώνονται κόκκινες διακοσμητικές ραφές στο ταμπλό, στις επενδύσεις των θυρών, στις ταπετσαρίες των καθισμάτων και στα πατάκια, φωτιζόμενα μαρσπιέ επιγραφή EDITION 20, όπως και Τιμόνι με πλαίσιο και διακοσμητικό ένθετο σε ειδική απόχρωση, καθώς και επιγραφή EDITION 20.

Για την επετειακή έκδοση μπορούν να συνδυαστούν όλοι οι κινητήρες που είναι διαθέσιμοι για το Tiguan Life, με ισχύ από 150 ίππους και πάνω.