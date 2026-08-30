Ένα μικρό για τα δεδομένα της εγχώριας αγοράς pick-up μοντέλο παρουσίασε πρόσφατα η Volkswagen.

Η Volkswagen αποκάλυψε στη Βραζιλία το νέο Tukan, ένα συμπαγές pick-up που σχεδιάστηκε, εξελίχθηκε και θα κατασκευάζεται αποκλειστικά στη χώρα της Ν. Αμερικής με στόχο να αντικαταστήσει σταδιακά το γερασμένο Saveiro και να αντιμετωπίσει μοντέλα όπως τα Fiat Strada και Chevrolet Montana.

Παρά το γεγονός ότι υιοθετεί αρκετά από τα χαρακτηριστικά ενός SUV οχήματος, το Tukan παραμένει ένα «καθαρόαιμο» επαγγελματικό εργαλείο, με έμφαση στη μεταφορά φορτίων και δύο διαφορετικές εκδόσεις αμαξώματος.

Η σχεδιαστική του προσέγγιση ακολουθεί τη σύγχρονη αισθητική της Volkswagen. Οι LED προβολείς θυμίζουν έντονα εκείνους του Tiguan, ενώ το εμπρός μέρος χαρακτηρίζεται από στοιχεία όπως ο μαύρος προφυλακτήρας και η κυψελοειδούς σχήματος εισαγωγή αέρα. Στο πλάι κυριαρχούν οι τετραγωνισμένοι θόλοι των τροχών, τα προστατευτικά πλαστικά στις πόρτες και τα έντονα διαμορφωμένα φτερά, στοιχεία που προσδίδουν στο Tukan την απαραίτητη «σκληρή» εικόνα ενός pick-up. Πίσω, τα κάθετα φωτιστικά σώματα LED πλαισιώνουν την πόρτα της καρότσας, η οποία εκτείνεται βαθιά μέσα στον πίσω προφυλακτήρα.

Η Volkswagen θα προσφέρει το Tukan σε δύο εκδόσεις αμαξώματος. Η διθέσια, μονοκάμπινη διαμόρφωση διαθέτει μεγαλύτερο χώρο φόρτωσης και απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες που δίνουν προτεραιότητα στην πρακτικότητα. Στον αντίποδα, η διπλοκάμπινη παραλλαγή, με τέσσερις φυσικά πόρτες, διαθέτει μικρότερη καρότσα, αλλά προσφέρει σαφώς μεγαλύτερη ευελιξία για όσους χρειάζονται ένα όχημα που μπορεί να λειτουργεί τόσο ως επαγγελματικό όσο και ως μέσο καθημερινής μετακίνησης. Η κορυφαία έκδοση Extreme ξεχωρίζει μάλιστα από το κίτρινο χρώμα Canary Yellow, τις σκουρόχρωμες ζάντες και την χαρακτηριστική σπορ μπάρα πίσω από την καμπίνα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πλατφόρμα πάνω στην οποία βασίζεται το «βραζιλιάνικο» pick-up της Volkswagen. Πιο συγκεκριμένα, το Tukan χρησιμοποιεί μια τροποποιημένη εκδοχή της αρχιτεκτονικής MQB, με αρκετά κοινά στοιχεία με το T-Cross. Ωστόσο, η Volkswagen προχώρησε σε μια σημαντική διαφοροποίηση στο πίσω μέρος της τελευταίας, καθώς για πρώτη φορά χρησιμοποιείται ένας άξονας με φύλλα σούστας. Αν μη τι άλλο, πρόκειται για μια σαφή ένδειξη –αν όχι απόδειξη- ότι, παρά την crossover εμφάνιση, το Tukan έχει σχεδιαστεί πρωτίστως ως εργαλείο δουλειάς.

Τι κινητήρες θα διαθέτει το νέο Volkswagen Tukan

Κάτω από το καπό θα υπάρχει μεταξύ άλλων ένας υπερτροφοδοτούμενος 4κύλινδρος κινητήρας με χωρητικότητα 1,5 λίτρων της οικογένειας TSI σε συνδυασμό με ήπια υβριδικό σύστημα, ενώ η γκάμα θα περιλαμβάνει και κινητήρες συμβατούς με καύσιμο flex-fuel, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για την αγορά της Βραζιλίας.

Η εξέλιξη του Tukan πραγματοποιήθηκε ύστερα από ιδιαίτερα εκτεταμένες δοκιμές, καθώς τα πρωτότυπα κάλυψαν περισσότερα από 2 εκατομμύρια χιλιόμετρα πριν από την έναρξη της παραγωγής. Όπως έχει γίνει γνωστό, το μοντέλο θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Volkswagen στο Sao Jose dos Pinhais, στην πολιτεία Parana, με το 76% των εξαρτημάτων του να προέρχονται από την τοπική αγορά. Οι πρώτες παραδόσεις στη Νότια Αμερική προγραμματίζονται για το πρώτο εξάμηνο του 2027.