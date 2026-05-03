William Durant: Πώς ένας «αμαξάς» έστησε μια υπερδύναμη της αυτοκινητοβιομηχανίας

Είναι 21 Απριλίου του 1967 και η General Motors γιορτάζει την παραγωγή του εκατοστού εκατομμυριοστού Made in USA αυτοκινήτου της. Είναι η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία του κόσμου. Αυτό που λίγοι γνωρίζουν για αυτήν είναι ότι έχει πάει στο διάστημα (δημιούργησε εξοπλισμό και συστήματα για τις αποστολές Apollo) ενώ έχει στο πλούσιο χαρτοφυλάκιό της και δύο τρένα (χρησιμοποιήθηκαν τη δεκαετία 1956-1966).

Η General Motors ιδρύθηκε το 1908 στο Φλιντ του Μίσιγκαν, από τον μεγιστάνα των αμαξών με άλογα, William Durant.

Ο Durant είχε ήδη δοκιμάσει την τύχη του σε διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους όταν με χρήματα που δανείστηκε από φίλους του και με συνέταιρο τον J. Dallas Dort, αγόρασε ένα εργοστάσιο που έφτιαχνε άμαξες στο Μίσιγκαν, για 2.000 δολάρια.

Η Durant-Dort Carriage Company εξελίχθηκε από μια μικρή βιοτεχνία σε μια υπερδύναμη με 14 εργοστάσια, που κατασκεύαζαν 150.000 άμαξες τον χρόνο.

Η είσοδός του στον τομέα των αυτοκινήτων θα γινόταν το 1904, πάλι με κεφάλαια που δανείστηκε από φίλους του.

Αγόρασε την Flint Wagon Works, μια εταιρεία που είχε κατασκευάσει 28 αυτοκίνητα, χωρίς ωστόσο ιδιαίτερη επιτυχία. Σύντομα, ο Durant αναμόρφωσε στην εταιρεία και απέκτησε τα δικαιώματα παραγωγής ενός αυτοκινήτου που είχε σχεδιάσει ο David Buick. Ξεκινώντας, λοιπόν, με την Buick Motor Company ο επιχειρηματίας έβαλε στόχο να αποκτήσει τον έλεγχο ολόκληρης της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Στόχος του ήταν να αγοράσει τις Reo, Ford, Buick, Maxwell και Oldsmobile Companies και να δημιουργήσει ένα μονοπώλιο, όμως ο μεγάλος του αντίπαλος την εποχή εκείνη, ο Henry Ford, ζήτησε ένα υπερβολικά υψηλό ποσό – το οποίο οι φίλοι του Durant δεν ήταν διατεθειμένοι να του δανείσουν.

Έτσι, ενώ ο Durant επεδίωξε να φτιάξει μια εταιρεία με διαφορετικά brands (Buick, Oldsmobile, Cadillac, μεταξύ άλλων) που απευθύνονται σε διαφορετικούς αγοραστές, ο Ford εστίασε στο να κατασκευάσει ένα αυτοκίνητο που θα ταίριαζε σε όλους.

Η General Motors επιβίωσε από το Great Depression και έως τις αρχές της δεκαετίας του 1930 είχε ξεπεράσει τη Ford, για να γίνει η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία του κόσμου.

Παρότι η Ford πούλησε περισσότερα από 15 εκατομμύρια αυτοκίνητα Model T από το 1908 έως το 1927, η εταιρεία επικρίθηκε γιατί δεν αντέδρασε αρκετά γρήγορα στην ζήτηση των αγοραστών για νέα μοντέλα, όπως έκανε η GM. Και ενώ η General Motors προσέφερε επιλογές χρηματοδότησης στους καταναλωτές, ο Henry Ford δεν ήθελε να πουλά αυτοκίνητα με πίστωση.

Ο ίδιος ο Durant πέθανε το 1947, αλλά κατά τη διάρκεια της ζωής του έφτιαξε και έχασε πολύ μεγάλες περιουσίες. Ήταν, άλλωστε, όχι μόνο ένας από τους μεγαλύτερους κερδοσκόπους του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, αλλά και ένα από τα μεγαλύτερα θύματα του Κραχ του 1929.

Ο άνθρωπος που σε κάποια στιγμή υπολογίζεται ότι είχε συσσωρεύσει περιουσία 120 εκατ. δολαρίων, κατέθεσε αίτηση πτώχευσης το 1936, δηλώνοντας σαν μοναδικά περιουσιακά στοιχεία τα ρούχα του, αξίας 250 δολαρίων.

Την εποχή του θανάτου του, πάντως, πιστεύεται ότι ζούσε άνετα, έστω και εάν δεν είχε κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα.

Τα χρόνια εκείνα, η General Motors ήταν μία από τις ισχυρότερες εταιρείες του κόσμου. Το 1940 γιόρτασε το 25ο εκατομμυριοστό αυτοκίνητό της στις ΗΠΑ και στο αποκορύφωμα της επιτυχίας της, το 1962, κατασκεύαζε ένα στα δύο αυτοκίνητα που πωλούνταν στη χώρα, καθώς ήλεγχε το 51% της αμερικανικής αγοράς. Τη χρονιά εκείνη, από τη γραμμή παραγωγής της βγήκε το 75ο εκατομμυριοστό αυτοκίνητό της και το 1967 έσπασε το φράγμα των 100 εκατομμυρίων.

Όμως στις αρχές της δεκαετίας του 1970, την «χτύπησε» η πετρελαϊκή κρίση. Η εποχή των τεράστιων αμερικανικών αυτοκινήτων και της φθηνής βενζίνης έφτανε στο τέλος της.

Έως τα 1980s, ο ανταγωνισμός από τα εισαγόμενα γερμανικά και ιαπωνικά αυτοκίνητα αλλά και τα βάρη του συνταξιοδοτικού ταμείου της έπληξαν την εταιρεία.

Υπό τον Roger Smith, CEO της GM από το 1981 έως το 1990, η εταιρεία είδε το μερίδιό της στην αμερικανική αγορά να πέφτει από το μισό στο ένα τρίτο.

Υπήρξε, βέβαια, και ένα φωτεινό σημείο, όταν τη δεκαετία του 1990 η General Motors κυκλοφόρησε το ηλεκτρικό αυτοκίνητο EV1, διαβλέποντας ίσως μία τάση που θα κυριαρχούσε χρόνια αργότερα.

Όμως, έως το 2008, όταν «χτύπησε» η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση, η κατάσταση της General Motors είχε γίνει δραματική. Ο τότε CEO της, Rick Wagoner, μαζί με τους επικεφαλής της Chrysler, Bob Nardelli και της Ford, Alan Mulally, απευθύνθηκαν στο Κογκρέσο, για να ζητήσουν διάσωση. Η GM και η Chrysler εισήλθαν σε καθεστώς προστασίας από τους πιστωτές το 2009.

Μετά τη χρεοκοπία και την αναδιοργάνωσή της, η Mary Barra ανέλαβε τα ηνία της εταιρείας και έγινε η πρώτη γυναίκα CEO σε μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία.

Υπό την Barra, η GM έγινε και πάλι η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία των ΗΠΑ.

