William Li: «Η χρυσή εποχή της Κίνας τελείωσε»

Ο ισχυρός άνδρας της Nio υποστηρίζει ότι η αγορά αυτοκινήτου στην Κίνα έχει πια κορεστεί και δεν αναπτύσσεται όπως παλιά, αλλά παραμένει το καλύτερο και πιο αποδοτικό μέρος για επενδύσεις στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές βομβαρδίζονται από κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες οι οποίες επελαύνουν στις αγορές, κερδίζοντας συνεχώς νέο έδαφος.

Σύμφωνα, ωστόσο, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Nio, William Li, η «χρυσή εποχή» της Κίνας πιθανότητα έχει περάσει, όπως δήλωσε την Πέμπτη 28 Μαΐου, καθώς η κάμψη στις εγχώριες πωλήσεις αυτοκινήτων συνεχίστηκε και τον τρέχοντα μήνα.

Η ανάκαμψη της μεγαλύτερης αγοράς αυτοκινήτου στον κόσμο δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί, παρά τη συνεχιζόμενη ισχυρή επίδοση του κλάδου στις εξαγωγές, δήλωσε ο Li σε δημοσιογράφους στο Πεκίνο.

Η κατοχή αυτοκινήτων στην Κίνα έφτασε τα 370 εκατομμύρια οχήματα, κάτι που σημαίνει ότι «δεν πρόκειται πλέον για μια αναπτυσσόμενη αγορά, αλλά για μια κορεσμένη», δήλωσε ο Li.

Αντιθέτως, θεωρεί ότι η Κίνα εξακολουθεί να είναι το πιο αποδοτικό μέρος για επενδύσεις σε αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, σημειώνοντας ότι αντίστοιχες επενδύσεις στο εξωτερικό θα χρειάζονταν περισσότερο χρόνο για να αποδώσουν και θα είχαν μεγαλύτερο ρίσκο. Αντίθετα, τα plug-in υβριδικά και τα οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης είναι πιο κατάλληλα για τις παγκόσμιες αγορές, πρόσθεσε ο επικεφαλής της Nio, η οποία κατασκευάζει αποκλειστικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα και είναι γνωστή για την τεχνολογία ανταλλαγής μπαταριών.

Η Nio είναι μία από τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες που ποντάρουν στο ότι τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και το λογισμικό αποτελούν τα ιδανικά μέσα στην προσπάθεια επιβίωσης σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον όπως αυτό της Κίνας.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η εταιρεία σχεδιάζει να αυξήσει φέτος τις δαπάνες για την ανάπτυξη έξυπνης οδήγησης κατά πέντε φορές σε σύγκριση με το 2025, σύμφωνα με τον Li.

Στοιχεία του κλάδου έδειξαν ότι οι εγχώριες πωλήσεις τον Απρίλιο μειώθηκαν για έβδομο συνεχόμενο μήνα, αν και οι εξαγωγές παρέμειναν ισχυρές.

Με πληροφορίες από Reuters