Women’s World Car of the Year 2022: Peugeot 308

Όπως ανακοινώθηκε την Ημέρα της Γυναίκας, «Women’s World Car of the Year» για το έτος 2022 είναι το νέο Peugeot 308.

«Women’s World Car of the Year» για το έτος 2022 είναι το νέο Peugeot 308, μετά την καταμέτρηση των ψήφων των 56 μελών της κριτικής επιτροπής. Στον θεσμό WWCOTY (Women Worldwide Car of The Year) ψηφίζουν αποκλειστικά γυναίκες, που εκπροσωπούν 40 χώρες και στις 5 ηπείρους. Το Peugeot 308 κέρδισε τον τίτλο μεταξύ 65 συνολικά νέων μοντέλων που παρουσιάστηκαν το 2021 και συμμετείχαν στο διαγωνισμό.

Ο τίτλος του Women’s World Car of the Year απονέμεται σε δύο φάσεις, με την πρώτη να ολοκληρώνεται με την ψηφοφορία των νικητών μοντέλων στις 6 κατηγορίες. Για το 2022, οι νικητές σε αυτές ήταν οι εξής: Peugeot 308 Καλύτερο αυτοκίνητο πόλης, Kia Sportage Καλύτερο Οικογενειακό SUV, BMW iX Καλύτερο μεγάλο SUV, Ford Mach-E Καλύτερο Οικογενειακό Αυτοκίνητο, Audi e-Tron GT Καλύτερο Αυτοκίνητο Επιδόσεων, Jeep Wrangler 4xe Καλύτερο 4×4. Στη δεύτερη φάση, ανήμερα της Ημέρας της Γυναίκας, ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής. Είναι η πρώτη φορά που η Peugeot λαμβάνει αυτό το βραβείο, η παγκόσμια απήχηση του οποίου αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Αν και η έχει τιμηθεί αρκετές φορές στο WWCOTY, κυρίως το 2017 με τη νίκη του Peugeot 3008 στην κατηγορία SUV και το 2021 με τις νίκες των Peugeot 208 και 2008 στις κατηγορίες Urban Vehicle και Urban SUV, αυτή είναι η πρώτη φορά που η γαλλική εταιρεία στέφεται με τον ανώτατο τίτλο.

Από την ίδρυσή του το 2009, το WWCOTY είναι το μοναδικό βραβείο αυτοκινήτου στον κόσμο, που κρίνεται αποκλειστικά από γυναίκες δημοσιογράφους αυτοκινήτου. Τα κριτήρια της ψηφοφορίας είναι τα ίδια με αυτά που ακολουθεί ο καθένας μας, στην επιλογή ενός αυτοκινήτου. Σε αυτήν λαμβάνονται υπόψη ζητήματα όπως η ποιότητα, η τιμή αγοράς, η ασφάλεια, ο σχεδιασμός και φυσικά το οικολογικό αποτύπωμα κάθε μοντέλου.

Οι χώρες που εκπροσωπούνται είναι: Αυστρία, Αγγλία, Γερμανία, Ισπανία, Ντουμπάι, Βραζιλία, Ιαπωνία, Κύπρος, Ιταλία, Φινλανδία, ΗΠΑ, Πορτογαλία, Αργεντινή, Μεξικό, Νότια Αφρική, Καναδάς, Βιετνάμ, Ιρλανδία, Εσθονία, Ισραήλ, Χιλή, Ελλάδα, Κολομβία, Αυστραλία, Ολλανδία, Ρωσία, Ινδία, Δανία, Κόστα Ρίκα, Πουέρτο Ρίκο, Τσεχία, Εκουαδόρ, Γαλλία, Περού, Νέα Ζηλανδία και Κίνα. Η χώρα μας εκπροσωπήθηκε για αρκετά χρόνια από την αείμνηστη Αριάδνη Γερασιμίδου, που έφυγε από τη ζωή πριν λίγους μήνες. H δημοσιογράφος Χριστίνα Μυρτώ Σταθάκη (συντάκτρια του Motorone.gr) συνεχίζει την εκπροσώπηση της Ελλάδας, στον παγκόσμιο αυτό θεσμό.