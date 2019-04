World Car of the Year για το 2019 η Jaguar I-Pace

Τον τίτλο World Car of the Year 2019 απέσπασε η Jaguar I-Pace, όπως επίσημα ανακοινώθηκε προ ολίγου στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού στο περιθώριο της Έκθεσης Αυτοκινήτου της Ν. Υόρκης, επικρατώντας των Audi e-tron και Volvo S60. Το βρετανικό SUV απέσπασε επίσης την πρώτη θέση στις κατηγορίες World Car Design of The Year και World Green Car – αυτή είναι η πρώτη φορά που ένα αυτοκίνητο κατακτά τρεις διακρίσεις στα πλαίσια του εν λόγω θεσμού.

Θυμίζουμε πως στις αρχές Μαρτίου η Jaguar I-Pace είχε κερδίσει τον τίτλο Car Of The Year 2019.

Επιστρέφοντας στο World Car Awards, στην κατηγορία World Urban Car την ανώτατη διάκριση απέσπασε το Suzuki Jimny. Το Audi A7 επικράτησε στην κατηγορία World Luxury Car και η McLaren 720S στην κλάση World Performance Car.

Στο θεσμό World Car Awards, ο οποίος αποτελείται από 86 εκλέκτορες από 20 χώρες, την Ελλάδα εκπροσωπεί ο συνάδελφος Μιχάλης Γεωργιάδης._Χ.Α.