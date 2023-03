Ξανά επί τάπητος η προδιαγραφή Euro 7

Η Τσεχία είναι αυτή τη στιγμή η χώρα που σηκώνει το λάβαρο της αμφισβήτησης της προδιαγραφής Euro 7 συγκαλώντας μια συνάντηση ανάμεσα στους Υπουργούς Μεταφορών από 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία θα συζητηθεί, επίσης, μια ξεχωριστή «κόντρα» σχετικά με την προθεσμία που έχουν θέσει οι Βρυξέλλες αναφορικά με την απαγόρευση πώλησης των αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης το 2035.

Εκτός από την Τσεχία, στην εν λόγω συνάντηση προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβενία, η Σλοβακία και η Ισπανία, δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ στο Reuters.

Η συνάντηση είχε αρχικά προγραμματιστεί προκειμένου να συζητηθεί το Euro 7. Με άλλα λόγια, ο προτεινόμενος νόμος της ΕΕ για την αυστηροποίηση των ορίων όσον αφορά τις εκπομπές ρύπων όλων των οχημάτων. Εν προκειμένω, τόσο η Τσεχία όσο και άλλες χώρες της ΕΕ, καθώς και βιομηχανικοί όμιλοι, δήλωσαν ότι το Euro 7 δεν είναι ρεαλιστικό και αμφισβητούν τα περιβαλλοντικά του οφέλη.

Ο Τσέχος υπουργός Μεταφορών Martin Kupka δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα συναντηθεί στο Στρασβούργο με τους Υπουργούς Μεταφορών των χωρών που έχουν επίσης επιφυλάξεις για το προτεινόμενο πρότυπο εκπομπών Euro 7.

«Θα συζητήσουμε τα βασικά σημεία της κοινής θέσης για την αλλαγή του προτύπου», ανέφερε ο Martin Kupka στο Twitter.

«Θα συζητήσουμε τα βασικά σημεία της κοινής θέσης για την αλλαγή του προτύπου», ανέφερε ο Martin Kupka στο Twitter.

