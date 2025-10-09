Ξεκάθαρη η αυτοκινητοβιομηχανία: «Είναι αδύνατο να πουλάμε μόνο ηλεκτρικά το 2035»

Η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων εντείνει τις πιέσεις της προς την Κομισιόν, ζητώντας τη χαλάρωση των στόχων για τις εκπομπές CO2.

Συνεχίζεται το μπρά ντε φερ μεταξύ των Ευρωπαίων κατασκευαστών αυτοκινήτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με φόντο την πώληση αποκλειστικά καινούργιων ηλεκτρικών αυτοκινήτων από το 2035.

Όπως ανέφερε την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), η ΕΕ πρέπει να χαλαρώσει τους στόχους της για τη μείωση των εκπομπών CO₂ από αυτοκίνητα, βαν και φορτηγά, παρέχοντας μεγαλύτερες περιόδους συμμόρφωσης και προσδίδοντας μεγαλύτερο ρόλο στα υβριδικά οχήματα και στα εναλλακτικά καύσιμα.

Ο ACEA παρουσίασε τις προτάσεις του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αναμένεται να επανεξετάσει τους στόχους της μέχρι το τέλος του έτους, λαμβάνοντας υπόψη τις πιέσεις που δέχεται ο κλάδος από τους αμερικανικούς δασμούς και την κινεζική κυριαρχία στα ηλεκτρικά οχήματα, αναφέρει το Reuters.

Η ένωση κατασκευαστών υποστηρίζει ότι η μείωση των εκπομπών CO₂ κατά 100% για τα νέα αυτοκίνητα και βαν έως το 2035, με ενδιάμεσους στόχους για το 2030, δεν είναι πλέον εφικτή, καθώς οι αυτοκινητοβιομηχανίες κινδυνεύουν να… τιμωρηθούν για παράγοντες πέρα από τον έλεγχό τους, όπως η ανεπαρκής υποδομή φόρτισης ή η χαμηλή ζήτηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Σημειώνεται ότι σήμερα το μερίδιο αγοράς των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, στις ταξινομήσεις καινούργιων ΙΧ στην ΕΕ, περιορίζεται σε περίπου 15,8%, στα βαν 8,5% και στα φορτηγά μόλις 3,6%.

Ειδικότερα, για τα αυτοκίνητα ο ACEA προτείνει η συμμόρφωση με τους στόχους του 2030 να βασίζεται στον μέσο όρο της πενταετίας 2028-2032, κάτι που θα επιτρέψει σε όποια εταιρεία χάσει έδαφος σε ένα έτος, να «ισοφαρίσει» τα επόμενα χρόνια.

Επιπλέον, η ένωση κατασκευαστών ζητά να δοθούν υπερ-πιστώσεις στα μικρά ηλεκτρικά οχήματα, ώστε να ενθαρρυνθεί η παραγωγή τους, αλλά και να συνυπολογίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων τα plug-in hybrid οχήματα, όπως και αυτά με range-extender.

Αίτημα του ACEA είναι, επίσης, τα οχήματα που χρησιμοποιούν ανθρακικά ουδέτερα καύσιμα να εξισωθούν με τα ηλεκτρικά, αλλά και να προωθηθούν κίνητρα για δράσεις απανθρακοποίησης, όπως η χρήση πράσινου χάλυβα.

Για τα βαν, προτείνει οι στόχοι εκπομπών CO₂ του 2025 να επιτευχθούν κατά την περίοδο 2025–2029 και να τροποποιηθεί ο στόχος μείωσης κατά 50% για το 2030.

Όσον αφορά τα φορτηγά, ο ACEA ζητά η προγραμματισμένη αναθεώρηση του 2027 να πραγματοποιηθεί νωρίτερα, και να υπάρξει άμεση δράση ώστε να αποφευχθούν πρόστιμα για τη μη επίτευξη των τρεχόντων στόχων.

Η ομάδα Transport & Environment (T&E), που δραστηριοποιείται σε θέματα μεταφορών και περιβάλλοντος, δήλωσε ότι αν εφαρμόζονταν οι προτάσεις του ACEA θα δημιουργούνταν «παραθυράκια», επιτρέποντας στους κατασκευαστές να πετύχουν μόνο 52% μερίδιο αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων το 2035.

Από τη μεριά της η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων ανέφερε ότι η εκτίμηση της T&E είναι πολύ πρόωρη, επισημαίνοντας ότι η σαφής πλειονότητα των οχημάτων που θα πωλούνται θα είναι ηλεκτρικά.

Για τον ACEA, η παροχή ευελιξίας δεν θα επιβραδύνει την πράσινη μετάβαση, αλλά θα εξασφαλίσει την οικονομική ασφάλεια της Ένωσης.

Με πληροφορίες από Reuters