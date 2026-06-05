Ξεκινάει η παραγωγή των Cupra Raval και Volkswagen ID. Polo

Η έναρξη παραγωγής των Cupra Raval και Volkswagen ID. Polo σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την εταιρεία και αναδεικνύει το Martorell σε κορυφαίο κέντρο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Μια νέα εποχή για την ηλεκτροκίνηση στην Ευρώπη ξεκινά από την Ισπανία, καθώς το εργοστάσιο της Seat & Cupra στο Martorell μπαίνει σε τροχιά παραγωγής για τα Cupra Raval και Volkswagen ID. Polo.

Η εξέλιξη αυτή επισφραγίζει τον ιστορικό μετασχηματισμό των εγκαταστάσεων, εδραιώνοντας την εταιρεία ως ηγετική δύναμη στον κλάδο του αυτοκινήτου, όπως αναφέρει ο όμιλος VW.

Με την προσθήκη των δύο νέων αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων, το εργοστάσιο είναι έτοιμο να πρωταγωνιστήσει στις μετακινήσεις του μέλλοντος, εφαρμόζοντας ένα ευέλικτο πλάνο παραγωγής που συνδυάζει ηλεκτρικά, υβριδικά και υψηλής απόδοσης συμβατικά οχήματα.

Στην επίσημη εκδήλωση που σηματοδότησε αυτή την ιστορική στιγμή παρευρέθηκαν ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Pedro Sánchez, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Volkswagen, Oliver Blume, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Volkswagen AG, επικεφαλής του Brand Group Core, Διευθύνων Σύμβουλος της μάρκας Volkswagen και Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Seat & Cupra, Thomas Schäfer, καθώς και ο CEO της Seat & Cupra, Markus Haupt, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της εταιρείας.

Νέο κεφάλαιο για το VW ID. Polo

Το νέο Volkswagen ID. Polo αποτελεί την αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή ενός από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα στην ιστορία της Volkswagen. Με περισσότερες από 20 εκατομμύρια πωλήσεις, το Polo εισέρχεται πλέον σε ένα νέο κεφάλαιο – πλήρως επανασχεδιασμένο και συστηματικά προσανατολισμένο στο μέλλον.

Το μοντέλο θέτει επίσης τεχνολογικά πρότυπα: προσφέρει αυτονομία WLTP έως και 454 χιλιόμετρα και διαθέτει το νέο Connected Travel Assist, που περιλαμβάνει αυτόματη αναγνώριση φωτεινών σηματοδοτών, αποδοτική οδήγηση με ένα πεντάλ (one- pedal driving), καθώς και λειτουργία vehicle-to-load (V2L), μετατρέποντας το ID. Polo σε κινητή πηγή ενέργειας για συσκευές όπως ηλεκτρικά ποδήλατα.

Cupra Raval: Σπορ αστικό SUV και ηλεκτρικό

Η άφιξη του Cupra Raval εγκαινιάζει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Seat & Cupra, εκπροσωπώντας το επόμενο στάδιο της ασταμάτητης ανάπτυξης της Cupra. Σε μόλις 4 μέτρα μήκους, η πιο ριζοσπαστική εκδοχή του αστικού ηλεκτρικού οχήματος προσφέρει μια σπορ σιλουέτα με εστιασμένο στον οδηγό, καθηλωτικό και πλήρως αξιοποιημένο εσωτερικό χώρο.

Παραμένοντας πιστό στο DNA της Cupra, το μοντέλο προσφέρει ηλεκτρισμένες επιδόσεις, ενσωματώνοντας παράλληλα προηγμένες καινοτομίες όπως καθίσματα τύπου 3D-knitted CUP Bucket και δυναμικές προβολές φωτισμού στα πάνελ των θυρών. Κατασκευασμένο πάνω στην πλατφόρμα MEB+ του Ομίλου Volkswagen, το Cupra Raval δημιουργεί τη δική του κατηγορία, επαναπροσδιορίζοντας την αστική ηλεκτρική κινητικότητα προσφέροντας αυτονομία περίπου 450 χιλιομέτρων.

Μετά το λανσάρισμά του στην αγορά, το καλοκαίρι του 2026, το Raval θα ενισχύσει περαιτέρω τη δυναμική της Cupra, με τη μάρκα να σημειώνει καλύτερες επιδόσεις από ποτέ καθώς συμπληρώνει τα 8 χρόνια παρουσίας της.

Στις αρχές του 2026 το καλύτερο τρίμηνο στην ιστορία της

Με περισσότερα από ένα εκατομμύριο αυτοκίνητα που έχουν πωληθεί από την ίδρυσή της, η Cupra κατέγραψε το καλύτερο πρώτο τρίμηνο στην ιστορία της το 2026, ενώ ο Μάρτιος αποτέλεσε τον μήνα με τις υψηλότερες πωλήσεις που έχει σημειώσει ποτέ, καθώς πλησιάζει τον στόχο του 3% μεριδίου αγοράς στην Ευρώπη.