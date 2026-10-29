Ξεκίνησε η κατασκευή του κινεζικού SUV των 25.790 ευρώ στην Ευρώπη – Δείτε σε ποια χώρα

Η παραγωγή του Leapmotor B10 ξεκίνησε να παράγεται στην Ιβηρική χερσόνησο, με το πλάνο της μάρκας να περιλαμβάνει αντίστοιχη εξέλιξη και για το B05, στο ίδιο εργοστάσιο.

Σε νέα εποχή περνά η Leapmotor, καθώς το C-SUV της μάρκας, το B10, κατασκευάζεται πλέον επί ευρωπαϊκού εδάφους και συγκεκριμένα στο εργοστάσιο της Stellantis στη Σαραγόσα της Ισπανίας. Η κίνηση αυτή, που εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό πλάνο Dare Forward 2030 (FaSTLAne 2030) του Ομίλου Stellantis, συνδυάζει την τεχνολογική υπεροχή της Leapmotor στην ηλεκτροκίνηση με τη βιομηχανική ισχύ και την τεχνογνωσία της Stellantis στην Ευρώπη.

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι σύντομα θα ξεκινήσει στην ίδια γραμμή παραγωγής και η κατασκευή του μοντέλου B05.

Η παρουσία της εταιρείας στην Ισπανία ενισχύεται περαιτέρω με τη μονάδα συναρμολόγησης μπαταριών στο Mallén (έκτασης περίπου 34 στρεμμάτων), όπου αρχικά θα κατασκευάζονται μπαταρίες τεχνολογίας LFP για τα μοντέλα της Leapmotor, με προοπτική μελλοντικής επέκτασης και σε άλλες χημικές συνθέσεις.

Η πολυεπίπεδη συνεργασία της Leapmotor με την Stellantis καλύπτει την εφοδιαστική αλυσίδα και τη διανομή ανταλλακτικών μέσω του κεντρικού ευρωπαϊκού hub, ενώ η Leapmotor έχει ήδη εγκαινιάσει το πρώτο της ευρωπαϊκό Innovation Center στο Μόναχο.

Οι τιμές του Leamotor B10 στην Ελλάδα

Το Leapmotor Β10 διατίθεται στην Ελλάδα τόσο με αμιγώς ηλεκτρική έκδοση όσο και με υβριδικό σύνολο με range extender (REEV).

Στην πρώτη περίπτωση, το αμιγώς ηλεκτρικό B10 μπορεί να συνδυαστεί είτε με μπαταρία 56,2 kWh είτε με μπαταρία χωρητικότητας 67,1 kWh προσφέροντας αυτονομία 360 και 434 χιλιομέτρων (WLTP). Το παρών δίνει ένα ηλεκτρομοτέρ που σε όλες τις περιπτώσεις αποδίδει 218 ίππους.

Οι τιμές (περιλαμβάνοντας την προωθητική ενέργεια των 4.000 ευρώ και την επιδότηση των 3.000 ευρώ από το πρόγραμμα Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ) ξεκινούν από 25.790 ευρώ για τη μικρή μπαταρία και από 27.290 ευρώ για τη μπαταρία των 67,1 kWh.

Διαθέσιμο και σε υβριδική έκδοση με range extender

Όσον αφορά το B10, όταν αυτό συνδυάζεται με range extender, το κινητήριο σύνολό του αναλύεται σε μια μπαταρία χωρητικότητας 18,8 kWh, η οποία προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία για 82 χιλιόμετρα και προσφέρει ενέργεια σε έναν ηλεκτροκινητήρα που κινεί τους τροχούς.

Όταν χρειαστεί περισσότερο ρεύμα, τη λύση δίνει ο 1.500άρης τρικύλινδρος κινητήρας βενζίνης που λειτουργεί ως γεννήτρια, εξαλείφοντας το άγχος της φόρτισης, αφού επεκτείνει τη συνολική αυτονομία έως και στα 900 χλμ..

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Το αποτέλεσμα είναι μια οδήγηση με όλα τα χαρακτηριστικά ενός ηλεκτρικού: άμεση απόκριση από ένα σύνολο με απόδοση 218 ίππους (240 Nm ροπής ηλεκτροκινητήρα και 125 Nm θερμικού κινητήρα) που δίνει τη δυνατότητα στο αυτοκίνητο να επιταχύνει από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα σε 8,5 δλ., ενώ η τελική του ταχύτητα φτάνει τα 170 χλμ./ώρα.

Οι τιμές του B10 Hybrid εκκινούν λίγο ψηλότερα από αυτές του αμιγώς ηλεκτρικού B10. Πιο συγκεκριμένα, η τιμή εκκίνησης ορίζεται στα 29.790 ευρώ (περιλαμβάνεται προωθητική ενέργεια 3.000 ευρώ) για το εισαγωγικό εξοπλιστικό επίπεδο Life.

Με πολυετή εγγύηση

Στην Ελλάδα επίσημος εισαγωγέας και διανομέας της μάρκας είναι η Italian Motion (Alfa Romeo, FIAT, Jeep, FIAT Professional, Lepas). Όπως σε κάθε Leapmotor, ισχύει 5ετής εγγύηση μηχανικών μερών (ή 100.000 km), αντίστοιχης διάρκειας οδική βοήθεια και 8ετής κάλυψη (ή 160.000 km) για την μπαταρία υψηλής τάσης.