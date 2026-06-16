Ξεκίνησε η παραγωγή της Mercedes VLE

H Mercedes εγκαινίασε την έναρξη παραγωγής της ολοκαίνουργιας, αμιγώς ηλεκτρικής VLE στο εργοστάσιό της στη Βιτόρια της Ισπανίας, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την κατηγορία των πολυτελών οχημάτων μεταφοράς επιβατών.

Η νέα Mercedes VLE είναι το πρώτο μοντέλο που βασίζεται στη νέα, αρθρωτή αρχιιτεκτονική Van Architecture, η οποία σχεδιάστηκε εξαρχής ώστε να υποστηρίζει διαφορετικά συστήματα κίνησης. Ταυτόχρονα, η συγκεκριμένη πλατφόρμα αναμένεται να αποτελέσει τη βάση για τη μελλοντική γκάμα των βαν οχημάτων της γερμανικής εταιρείας, τόσο για ιδιωτική όσο και για επαγγελματική χρήση.

Η Βιτόρια γίνεται έτσι το πρώτο εργοστάσιο του παγκόσμιου δικτύου παραγωγής της Mercedes που αναλαμβάνει τη μαζική παραγωγή του νέου μοντέλου.

Η VLE, η οποία παρουσιάστηκε επίσημα τον περασμένο Μάρτιο, αποτελεί το μοντέλο-γέφυρα ανάμεσα στην κατηγορία των πολυτελών λιμουζινών και τα πολυμορφικά οχήματα. Συνδυάζει υψηλά επίπεδα άνεσης με την ευρυχωρία και την ευελιξία των MPV οχημάτων, προσφέροντας τη δυνατότητα μεταφοράς έως και 8 επιβατών. Παράλληλα, χάρη στη νέα ηλεκτρική αρχιτεκτονική των 800 Volt, υποστηρίζει ταχεία φόρτιση, ενώ η αυτονομία της ξεπερνά τα 700 χλμ. σύμφωνα με το πρότυπο WLTP.

Σημείο αναφοράς στη νέα Mercedes VLE αποτελεί επίσης το λειτουργικό σύστημα MB.OS, το οποίο ελέγχει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών – από τα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης και το infotainment έως τη διαχείριση της ενεργειακής απόδοσης.

Η παραγωγή της VLE αποτελεί το αποτέλεσμα μιας εκτεταμένης επένδυσης στη μονάδα της Βιτόρια. Οι νέες εγκαταστάσεις αμαξώματος, βαφείου και συναρμολόγησης, σε συνδυασμό με τις εκσυγχρονισμένες υποδομές logistics και πληροφορικής, επιτρέπουν πλέον την ευέλικτη παραγωγή διαφορετικών τύπων οχημάτων στην ίδια γραμμή. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μετασχηματισμός του εργοστασίου πραγματοποιήθηκε χωρίς να διακοπεί η παραγωγή των υφιστάμενων μοντέλων V-Class, Vito και eVito.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη βιωσιμότητα. Το εργοστάσιο της Βιτόρια λειτουργεί με ισοζύγιο μηδενικών εκπομπών άνθρακα από το 2022, αξιοποιώντας ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, γεωθερμία και ανακτώμενη θερμότητα από τις διαδικασίες παραγωγής. Παράλληλα, οι νέες εγκαταστάσεις πληρούν τα πρότυπα Zero-Emission Building.

Με την έναρξη παραγωγής της VLE, η Mercedes-Benz Vans θέτει τις βάσεις για τη μελλοντική γενιά των βαν οχημάτων της, επενδύοντας παράλληλα σε πιο ευέλικτες και βιώσιμες διαδικασίες παραγωγής.