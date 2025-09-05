Ξεκίνησε η παραγωγή του VW ID.3 GTX FIRE+ICE – Σε πόσα «κομμάτια» θα διατεθεί

Η συγκεκριμένη έκδοση αποτίνει φόρο τιμής στο Golf II Fire and Ice το οποίο γνώρισε απρόσμενη επιτυχία τη δεκαετία του ‘90.

Τα εγκαίνια παραγωγής της έκδοσης GTX FIRE+ICE για το ηλεκτρικό ID.3 ανακοίνωσε η Volkswagen. Το μοντέλο κατασκευάζεται στο εργοστάσιο του Zwickau αλλά και στο Transparent Factory στη Δρέσδη.

Η έκδοση αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το αθλητικό brand ένδυσης BOGNER, ακριβώς όπως και το θρυλικό Golf II Fire and Ice, το οποίο γνώρισε απρόσμενη επιτυχία τη δεκαετία του ‘90 και σήμερα έχει αποκτήσει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά των φανατικών φίλων και συλλεκτών της VW.

Ως φόρος τιμής στο έτος παρουσίασης του Golf II Fire and Ice, το ID.3 GTX FIRE+ICE θα παραχθεί σε μόλις 1.990 μονάδες, ενώ οι τιμές στη Γερμανία θα ξεκινούν από 56.020 ευρώ.

«Το ID.3 είναι γέννημα Σαξονίας και σηματοδότησε την αρχή της εποχής της ηλεκτροκίνησης για τον Όμιλο Volkswagen στα τέλη του 2019. Με περισσότερα από ένα εκατομμύριο ηλεκτρικά οχήματα των Volkswagen, Audi και CUPRA που έχουν παραχθεί στις εγκαταστάσεις μας στο Zwickau και στη Δρέσδη, η ομάδα μας έχει αποδείξει ότι κατέχει την τέχνη της μεταμόρφωσης: τεχνικά, δομικά και, πάνω απ’ όλα, σε επίπεδο νοοτροπίας

Θα παραδώσουμε τα πρώτα 10 αυτοκίνητα του ID.3 GTX FIRE+ICE εγκαίρως για την έκθεση IAA Mobility 2025 και το ID. Meeting στο Λοκάρνο. Είμαι πεπεισμένος ότι με αυτό το ειδικό μοντέλο συνεχίζουμε αδιάλειπτα την απρόσμενη επιτυχία της δεκαετίας του ’90.», δήλωσε ο ο Danny Auerswald, Εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου της Volkswagen Σαξονίας.

Το μοντέλο διατίθεται με δύο επιλογές κινητήρα, 286 PS και 326 PS, ενώ σε αμφότερες τις περιπτώσεις αποδίδονται 545 Nm ροπής. Στην ισχυρότερη έκδοση το 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 5,7 δλ. και ηλεκτρονικά περιορισμένη τελική ταχύτητα στα 200 χλμ./ώρα.

Τη σπορ συμπεριφορά ενισχύει η ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση DCC, με την ηλεκτρική ενέργεια να προέρχεται από μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 79 kWh, συμβατή με φορτιστή DC ισχύος έως 185 kW, φορτίζοντας από το 10% στο 80% σε περίπου 26 λεπτά. Η αυτονομία κατά WLTP φτάνει έως και τα 591 χλμ.