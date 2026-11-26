Η Volvo εγκαινιάζει τη χρήση ρομπότ στο εργοστάσιο της Γάνδης, υποστηρίζοντας τους εργαζόμενους σε επαναλαμβανόμενες και απαιτητικές από εργονομική άποψη εργασίες.

Η εικόνα των ανθρωποειδών ρομπότ να εργάζονται δίπλα σε ανθρώπους δεν αποτελεί πλέον ένα μακρινό σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Η αυτοκινητοβιομηχανία εξετάζει όλο και περισσότερο τις δυνατότητες αξιοποίησής τους στην παραγωγή, με τη Volvo να κάνει ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Η σουηδική εταιρεία ξεκίνησε την εκπαίδευση ανθρωποειδών ρομπότ AEON της Hexagon Robotics στο εργοστάσιό της στη Γάνδη, του Βελγίου. Πρόκειται για την πρώτη παραγωγική μονάδα, όπου δοκιμάζεται η συγκεκριμένη τεχνολογία, με απώτερο στόχο τα ρομπότ να αναλάβουν μέρος των εργασιών που εκτελούνται σήμερα από ανθρώπους.

Ποια είναι η πρώτη δουλειά των ρομπότ

Προς το παρόν, τα AEON βρίσκονται σε φάση εκπαίδευσης, μαθαίνοντας να εκτελούν πραγματικές βιομηχανικές εργασίες δίπλα στους εργαζόμενους και στα υφιστάμενα συστήματα αυτοματισμού. Η διαδικασία πραγματοποιείται σε συνεργασία με το τμήμα ρομποτικής της Hexagon, ενώ βασίζεται στη μέθοδο της μίμησης. Με απλά λόγια, τα ρομπότ παρατηρούν τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται μία εργασία και στη συνέχεια εκπαιδεύονται ώστε να την αναπαράγουν.

Το πρώτο καθήκον που καλούνται να φέρουν εις πέρας είναι η τοποθέτηση εξαρτημάτων σε δύο ειδικές υποδοχές με μεγάλη ακρίβεια. Σταδιακά, το επίπεδο δυσκολίας θα αυξάνεται, με τα ρομπότ να εκπαιδεύονται στον χειρισμό περισσότερων εξαρτημάτων, στη μετακίνηση μέσα στον χώρο παραγωγής και στη συνεργασία με τα αυτοματοποιημένα συστήματα του εργοστασίου.

Η χρήση ρομπότ στην κατασκευή αυτοκινήτων δεν είναι κάτι καινούργιο. Οι ρομποτικοί βραχίονες αποτελούν εδώ και δεκαετίες αναπόσπαστο κομμάτι των εργοστασίων, αναλαμβάνοντας επαναλαμβανόμενες εργασίες με υψηλή ταχύτητα και ακρίβεια.

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Ωστόσο, οι σταθεροί μηχανισμοί έχουν περιορισμούς, ιδιαίτερα όταν απαιτούνται διαφορετικές κινήσεις και προσαρμογή σε μεταβαλλόμενες συνθήκες. Σε αυτό το σημείο έρχονται να δώσουν λύση τα ανθρωποειδή ρομπότ, τα οποία μπορούν να κινηθούν και να εργαστούν σε χώρους που έχουν σχεδιαστεί με βάση τις ανθρώπινες διαστάσεις και δυνατότητες.

Σύμφωνα με τη Volvo, σκοπός δεν είναι η αντικατάσταση του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά η ανάθεση ορισμένων από τις πιο απαιτητικές σωματικά εργασίες στα ρομπότ. Με αυτόν τον τρόπο, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να αποφεύγουν επαναλαμβανόμενες κινήσεις και καταπονητικές δραστηριότητες, βελτιώνοντας παράλληλα τις συνθήκες εργασίας.

Πόσο εξελιγμένο είναι το ανθρωποειδές AEON;

Το AEON έχει ύψος 1,65 μ. και βάρος 60 κιλά, ενώ εξοπλίζεται με κάμερες και αισθητήρες που του επιτρέπουν να αναγνωρίζει το περιβάλλον και να χειρίζεται αντικείμενα με ακρίβεια.

Μία ιδιαιτερότητα της κατασκευής του είναι ότι δεν διαθέτει πόδια, αλλά τροχούς, μέσω των οποίων μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα έως 8,6 χλμ./ώρα, αντίστοιχη με έναν γρήγορο ρυθμό τζόκινγκ. Παράλληλα, μπορεί να μεταφέρει φορτίο έως 10 κιλά.

Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί ως μια ευέλικτη ρομποτική πλατφόρμα, η οποία μπορεί να εκπαιδευτεί για διαφορετικές εργασίες, χωρίς να περιορίζεται σε μία συγκεκριμένη λειτουργία.

Η έναρξη της αξιοποίησής τους στην πραγματική παραγωγή τοποθετείται χρονικά στα μέσα του 2027. Εφόσον το πρόγραμμα αποδειχθεί επιτυχημένο, τα ανθρωποειδή ρομπότ θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα ακόμη σημαντικό εργαλείο για την αυτοκινητοβιομηχανία, αλλάζοντας σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα σύγχρονα εργοστάσια.