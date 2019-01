Ξεπέρασαν ήδη τις 14.000 οι παραγγελίες του Tesla Model 3 στην Ευρώπη

Μία ομάδα φίλων και πελατών της αμερικάνικης εταιρείας, η οποία αγωνιά για την «πρόοδο» των παραγγελιών του Model 3 στη γηραιά ήπειρο και στις 14 αγορές στις οποίες έχει ήδη ανοίξει το ηλεκτρονικό βιβλίο παραγγελιών μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Tesla, δημιούργησαν στο διαδίκτυο ένα ενδιαφέρον υπολογιστικό φύλλο (spreadsheet) στο οποίο καταγράφονται ενδιαφέροντα στοιχεία για τη μέχρι τώρα πορεία των παραγγελιών του μοντέλου.

Όπως και εσείς μπορείτε να δείτε, οι παραγγελίες (Number of Orders) ήδη αγγίζουν τις 14.500, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως 2.585 από αυτές προέρχονται από πελάτες που ήδη έχουν στην κατοχή τους κάποιο άλλο μοντέλο της Tesla (Number of Orders from Owners).

Και όλα αυτά αφορούν μία μη ευρωπαϊκή εταιρεία που δεν διαθέτει «κλασσικό» δίκτυο πωλήσεων και ένα μοντέλο που θα διατίθεται στις δύο πιο ακριβές εκδόσεις του (Long Range και Performance), οι οποίες ακόμα δεν έχουν πατήσει επισήμως τους τροχούς τους στη γηραιά ήπειρο.

Από τις 14.418 παραγγελίες, οι 4.692 προέρχονται από τη Νορβηγία, τη χώρα στην οποία 3 στα 10 αυτοκίνητα που πουλήθηκαν το 2018 ήταν ηλεκτροκίνητα. Ακολουθεί η Γερμανία με 2.604, η Ελβετία με σχεδόν 1.400, ενώ πάνω από 1.000 είναι οι ήδη οι παραγγελίες σε Ολλανδία και Γαλλία.

Θυμίζουμε πως από τον Φεβρουάριο και μετά, η Tesla σκοπεύει να παραδίδει στην Ευρώπη 3.000 αντίτυπα του Model 3._Χ.Α.