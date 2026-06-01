Ξεπέρασε τα 5 αστέρια: To κινεζικό SUV που διέπρεψε σε «διπλό» crash test

Η Geely ανακοίνωσε ότι έγινε η πρώτη εταιρεία του κλάδου που πραγματοποίησε στην Ευρώπη δοκιμή πλευρικής πρόσκρουσης η οποία ξεπερνά τα τρέχοντα πρότυπα του Euro NCAP.

Η εντυπωσιακή αυτή επίδειξη έλαβε χώρα στη Γαλλία, στις εγκαταστάσεις του φημισμένου κέντρου δοκιμών UTAC, ενός εργαστηρίου επίσημα διαπιστευμένου από τον οργανισμό Euro NCAP.

Τι περιελάμβανε η δοκιμή πρόσκρουσης

Το μοντέλο που υποβλήθηκε στην ακραία αυτή δοκιμασία ήταν το Geely Starray EM-i, ένα εξηλεκτρισμένο SUV το οποίο ήρθε αντιμέτωπο με ένα σενάριο σύγκρουσης σημαντικά πιο απαιτητικό από τις συνήθεις διαδικασίες πιστοποίησης.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η δοκιμή προσομοίωσε μια διπλή, διαδοχική πλευρική σύγκρουση, ένα εξαιρετικά επικίνδυνο φαινόμενο που συναντάται συχνά σε πραγματικές συνθήκες.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, ένα κινούμενο εμπόδιο χτύπησε το πλάι του οχήματος με ταχύτητα 60 χλμ./ώρα, σπρώχνοντας στη συνέχεια με ορμή το αυτοκίνητο πάνω σε έναν άκαμπτο στύλο από την αντίθετη πλευρά. Το συγκεκριμένο σενάριο θεωρείται πολύ πιο βίαιο από τις κλασικές δοκιμές πλευρικής πρόσκρουσης που εφαρμόζονται σήμερα στην Ευρώπη, ωστόσο το Starray EM-i επέδειξε υποδειγματική συμπεριφορά.

Μετά τη σφοδρή σύγκρουση, η δομή της καμπίνας των επιβατών παρέμεινε απόλυτα άθικτη, οι αερόσακοι ενεργοποιήθηκαν με απόλυτη ακρίβεια και το σύστημα e-CALL για την αυτόματη κλήση έκτακτης ανάγκης λειτούργησε ακαριαία. Παράλληλα, οι πόρτες ξεκλείδωσαν αυτόματα, εξασφαλίζοντας ότι η εκκένωση του οχήματος από τους επιβάτες θα μπορούσε να γίνει χωρίς καθυστέρηση.

Με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η κινεζική εταιρεία εξελίσσει τα συστήματα ασφαλείας της επιστρατεύοντας τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης και μια ολιστική προσέγγιση που συνδέει το όχημα με τις υποδομές και τις ψηφιακές υπηρεσίες. Όπως δηλώνουν τα στελέχη της, η στρατηγική τους ξεπερνά την παραδοσιακή έννοια της ασφάλειας που εστιάζει αποκλειστικά στο αυτοκίνητο, στοχεύοντας σε ένα ευρύτερο ψηφιακό οικοσύστημα προστασίας.

Ο ισχυρός κινεζικός όμιλος, ο οποίος διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό του δημοφιλείς μάρκες όπως οι Geely, Lynk & Co και Zeekr, διατηρεί προηγμένα κέντρα έρευνας και ανάπτυξης τόσο στην Κίνα όσο και στην Ευρώπη, ενώ πολλά από τα μοντέλα του έχουν ήδη αποσπάσει την ανώτατη διάκριση των πέντε αστέρων στις επίσημες αξιολογήσεις του Euro NCAP.