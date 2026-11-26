Από αυτές τις τέσσερις χώρες, η Xiaomi θα ξεκινήσει την πώληση των αυτοκινήτων της γκάμας της την επόμενη χρονιά, στην Ευρώπη.

Η ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου ετοιμάζεται να υποδεχθεί έναν κολοσσό από την Κίνα, καθώς η Xiaomi σχεδιάζει να ξεκινήσει την εμπορική διάθεση των ηλεκτρικών της αυτοκινήτων στην Ευρώπη μέσα στο 2027. Η εταιρεία, η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή παγκοσμίως μέσα από τα smartphones και τις ηλεκτρονικές συσκευές της, φιλοδοξεί πλέον να αποκτήσει σημαντική παρουσία και στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Σύμφωνα με δημοσιευμάτα των κινεζικών Μέσων, το λανσάρισμα των αυτοκινήτων της Xiaomi θα ξεκινήσει από τέσσερις χώρες και συγκεκριμένα τις Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Σουηδία. Η αρχή θα γίνει από τη Γερμανία το πρώτο τρίμηνο του 2027, με τους Κινέζους να δημιουργούν ήδη το απαραίτητο δίκτυο πωλήσεων και εξυπηρέτησης, μέσω οκτώ μεγάλων αντιπροσώπων αυτοκινήτων, μεταξύ των οποίων ο όμιλος Emil Frey, η Ernst Dello και η LUEG.

Παράλληλα, η Xiaomi Auto διαθέτει κέντρο έρευνας και εξέλιξης στο Μόναχο, το οποίο αποτελεί σημαντικό μέρος της στρατηγικής της για την ευρωπαϊκή αγορά.

Μάλιστα, πριν ξεκινήσει τις πωλήσεις, η Xiaomi θέλει να διασφαλίσει ότι τα αυτοκίνητά της θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις ιδιαίτερες συνθήκες των ευρωπαϊκών δρόμων.

Για τον λόγο αυτό, έχει οργανώσει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα δοκιμών σε επτά διαφορετικές τοποθεσίες, οι οποίες βρίσκονται στις παραπάνω χώρες. Οι μηχανικοί της εταιρείας θα εξετάσουν τη λειτουργία των συστημάτων των αυτοκινήτων, αλλά και τη συμπεριφορά τους σε υψηλές ταχύτητες.

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Όσον αφορά στα μοντέλα, δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι επίσημα, αλλά θεωρείται βέβαιο πως η εμπορική πορεία θα βασιστεί σε πρώτη φάση στα ηλεκτρικά SU7 και YU7, με το πρώτο να ανήκει στα sedan και το δεύτερο στα SUV. Όσο για την πολυτελή σειρά Skynomad, λογικά θα ακολουθήσει αργότερα.

Τι θα γίνει με τους δασμούς

Η είσοδος της Xiaomi στην Ευρώπη δεν θα είναι ωστόσο εύκολη υπόθεση, καθώς η εταιρεία θα βρεθεί αντιμέτωπη με τους πρόσθετους δασμούς που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στην Κίνα.

Συγκεκριμένα, η Xiaomi αντιμετωπίζει συνολική επιβάρυνση 45,3% για την εισαγωγή των ηλεκτρικών της αυτοκινήτων στην ΕΕ, καθώς συγκαταλέγεται στους κατασκευαστές που δεν συνεργάστηκαν με την ευρωπαϊκή έρευνα για τις κρατικές επιδοτήσεις.

Το συγκεκριμένο ποσοστό περιλαμβάνει τον βασικό δασμό εισαγωγής και τον πρόσθετο αντισταθμιστικό δασμό. Πρόκειται για μια σημαντική επιβάρυνση, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει την τελική τιμολόγηση των μοντέλων της στην Ευρώπη και, κατ’ επέκταση, την ανταγωνιστικότητά τους απέναντι στους ήδη καθιερωμένους κατασκευαστές.

Σε κάθε περίπτωση, η Xiaomi έχει ήδη ξεκινήσει να προετοιμάζει το έδαφος για την ευρωπαϊκή της παρουσία, με στόχο να μετατρέψει την επιτυχία που γνωρίζει στην Κίνα σε ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης στην παγκόσμια αγορά αυτοκινήτου.