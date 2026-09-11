Xpeng: Πάνω από 900 εκατ. δολάρια για τη ρομποτική – Αποτίμηση άνω των 6,3 δισ. δολαρίων

Πρωταγωνιστής της στρατηγικής της XPENG στον τομέα του Physical AI είναι το νέας γενιάς ανθρωποειδές ρομπότ IRON.

Η Xpeng άντλησε περισσότερα από 900 εκατ. δολάρια για την ανάπτυξη της δραστηριότητάς της στον τομέα της ρομποτικής, ανεβάζοντας την αποτίμηση της επιχείρησης σε πάνω από 6,3 δισ. δολάρια.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεμονωμένη ιδιωτική χρηματοδότηση που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα στον κλάδο του embodied AI στην Κίνα.

Επικεφαλής της χρηματοδότησης ήταν η IDG Capital, με τη συμμετοχή της Gaorong Ventures και στρατηγικές επενδύσεις από τις Tencent και Alibaba. Σύμφωνα με την Xpeng, η χρηματοδότηση επιβεβαιώνει την ισχυρή εμπιστοσύνη των επενδυτών στην ηγετική της θέση στην τεχνολογία, στην ικανότητά της να κλιμακώσει την παραγωγή και στις μακροπρόθεσμες εμπορικές προοπτικές του Physical AI.

Τα νέα κεφάλαια θα διατεθούν κυρίως για την έρευνα και ανάπτυξη hardware και software, στην εκπαίδευση και εξέλιξη των μοντέλων Physical AI, στη δημιουργία δεδομένων υψηλής ποιότητας, στην ανάπτυξη υποδομών μαζικής παραγωγής και στη διεθνή εμπορική επέκταση. Η Xpeng θα εξακολουθήσει να έχει το management του τομέα ρομποτικής, ο οποίος θα παραμείνει μέρος του Ομίλου και θα συνεχίσει να περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές του καταστάσεις.

Το ανθρωποειδές IRON

Πρωταγωνιστής της στρατηγικής της Xpeng στον τομέα του Physical AI είναι το νέας γενιάς ανθρωποειδές ρομπότ IRON, το οποίο συνδυάζει ανθρωπόμορφο σχεδιασμό και κίνηση με προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη.

Το IRON διαθέτει 76 ανεξάρτητους άξονες κίνησης σε όλο το σώμα και 21 σε κάθε χέρι, προσφέροντας υψηλά επίπεδα κινητικότητας και επιδεξιότητας. Η Xpeng έχει αναπτύξει inhouse το μεγαλύτερο μέρος της τεχνολογικής του υποδομής, από την αρχιτεκτονική και τα συστήματα κίνησης έως τα chips, τους ελεγκτές, τις μονάδες κίνησης, τα χέρια και τα συστήματα AI.

Στον τομέα της υπολογιστικής ισχύος, το IRON διαθέτει τρία Turing AI chips, τα οποία προσφέρουν ισχύ έως 2.250 TOPS. Η ισχύς αυτή επιτρέπει στο μοντέλο Physical AI να λειτουργεί απευθείας πάνω στο ρομπότ, δίνοντας στο IRON τη δυνατότητα να εκτελεί αυτόνομα σύνθετες εργασίες χωρίς απομακρυσμένο χειρισμό, με χαμηλή καθυστέρηση και αυξημένη ασφάλεια δεδομένων.

Παράλληλα, η Xpeng αξιοποιεί την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει από την ανάπτυξη και παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, μεταφέροντας στη ρομποτική τα πρότυπα ποιότητας της αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς και την εμπειρία της στη μαζική παραγωγή.

Μαζική παραγωγή από το 2026

Το ανθρωποειδές ρομπότ IRON αναμένεται να περάσει στη φάση της μαζικής παραγωγής έως το τέλος του 2026. Αρχικά, θα αξιοποιηθεί εμπορικά σε καταστήματα και εγκαταστάσεις της Xpeng ενώ οι πρώτες παραδόσεις στην Κίνα και στις διεθνείς αγορές προγραμματίζονται για το 2027.

Η Xpeng εκτιμά ότι η αξιοποίηση του IRON σε πραγματικές συνθήκες θα δημιουργήσει έναν συνεχή κύκλο «δεδομένα-μοντέλα-εφαρμογές», με τα δεδομένα από τις καθημερινές ανθρώπινες δραστηριότητες να συμβάλουν στη συνεχή βελτίωση τόσο των μοντέλων AI όσο και των δυνατοτήτων του ρομπότ.

Ο He Xiaopeng, Πρόεδρος και CEO της Xpeng, δήλωσε ότι τα τελευταία 12 χρόνια η εταιρεία έχει επενδύσει στην ανάπτυξη τεχνολογιών σε ολόκληρο το τεχνολογικό της οικοσύστημα, από τα θεμελιώδη μοντέλα και τα Turing AI chips έως την υποδομή AI. Όπως ανέφερε, η ισχυρή κεφαλαιακή στήριξη από διεθνείς και στρατηγικούς επενδυτές θα επιταχύνει την ανάπτυξη του τομέα ρομποτικής και θα ενισχύσει την ικανότητα της Xpeng να προσελκύει κορυφαία στελέχη και ταλέντο στον τομέα του Physical AI.

«Φιλοδοξία μας είναι το ανθρωποειδές ρομπότ IRON να εξελιχθεί σε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για τους ανθρώπους και να αποτελέσει ουσιαστικό μέρος της καθημερινής εργασίας και ζωής», δήλωσε ο He Xiaopeng Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Xpeng.