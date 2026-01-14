Xpeng: Στόχος οι 600.000 πωλήσεις το 2026

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία έχει ως στόχο περισσότερες πωλήσεις, αλλά και δραστηριοποίηση στον κλάδο του Physical AI.

Η κινεζική κατασκευάστρια ηλεκτρικών οχημάτων Xpeng έχει ως στόχο να πετύχει πωλήσεις 550.000 έως 600.000 οχημάτων μέσα στο έτος, σύμφωνα με δημοσίευμα της κινεζικής τεχνολογικής ιστοσελίδας “36Kr” την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, το οποίο επικαλείται πρόσφατη εσωτερική σύσκεψη στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρείας.

Αυτό μεταφράζεται σε αύξηση περίπου 28% έως 40% σε σχέση με τις πωλήσεις του 2025, όταν η αυτοκινητοβιομηχανία παρέδωσε 429.445 οχήματα, σημειώνοντας άνοδο 126% σε σύγκριση με το 2024.

Η Xpeng δήλωσε πρόσφατα ότι δεν θέλει να περιοριστεί στην κατασκευή αυτοκινήτων, έχοντας ως στόχο να γίνει περισσότερο γνωστή ως εταιρεία Physical AΙ, με ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε ανθρωποειδή ρομπότ και ρομποταξί.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, σε ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού για τις αυτοκινητοβιομηχανίες, οι ολοκληρωμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, σε συνδυασμό με το ιδιόκτητο τσιπ AI “Turing” της Xpeng, θα της προσδώσουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η Xpeng δραστηριοποιείται στη χώρα μας μέσω του ομίλου Autohellas, ενώ πρόσφατα ταξιδέψαμε στην Κίνα όπου γνωρίσαμε καλύτερα την εταιρεία.