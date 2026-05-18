Xpeng: Ξεκίνησε τη μαζική παραγωγή ρομποταξί

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία επιταχύνει τη στροφή προς τα αυτόνομα οχήματα και τα ανθρωποειδή ρομπότ.

Η κινεζική κατασκευάστρια ηλεκτρικών οχημάτων Xpeng ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ξεκίνησε τη μαζική παραγωγή του πρώτου της robotaxi στα κεντρικά της γραφεία στη Γκουανγκζού, με στόχο τα οχήματα του είδους που θα φέρουν το έμβλημά της να λειτουργούν εντελώς χωρίς οδηγό έως τις αρχές του 2027. Η Xpeng σχεδιάζει να ξεκινήσει πιλοτική λειτουργία robotaxi κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Η Xpeng, εκ των βασικών ανταγωνιστών της Tesla, επιταχύνει τη στροφή της προς τα αυτόνομα οχήματα και τα ανθρωποειδή ρομπότ, καθώς ο ανταγωνισμός για αυτοκίνητα εντείνεται στη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο.

Το νέο robotaxi, που βασίζεται στην πλατφόρμα GX της Xpeng, είναι το πρώτο στην Κίνα «έτοιμο για παραγωγή, προσυναρμολογημένο μοντέλο robotaxi που έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου με εσωτερικά αναπτυγμένες τεχνολογίες», ανέφερε η εταιρεία.

Η εταιρεία πιθανότατα θα παράγει από εκατοντάδες έως χιλιάδες robotaxi μέσα στους επόμενους 12 έως 18 μήνες, δήλωσε στο Reuters τον περασμένο μήνα ο πρόεδρος της εταιρείας, Brian Gu.

Τα μοντέλα της Xpeng εισάγονται στη χώρα μας μέσω της Autohellas Group. H Xpeng ιδρύθηκε το 2014 και τα μοντέλα της βασίζονται στο τετράπτυχο ταχεία φόρτιση, σύγχρονο εσωτερικό υψηλής ποιότητας και εξαιρετική απόδοση.