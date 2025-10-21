Yangwang U9 Xtreme: Νέο ρεκόρ για το ταχύτερο αυτοκίνητο στον πλανήτη

Το πανίσχυρο ηλεκτρικό αυτοκίνητο των 3.000 ίππων ολοκλήρωσε ένα γύρο του Nürburgring σε 6 λεπτά και 59,157 δευτερόλεπτα.

Το Yangwang U9 Xtreme, το ταχύτερο αυτοκίνητο στον πλανήτη τοποθετεί ξανά το όνομά του στη «χρυσή βίβλο» της αυτοκίνησης.

Μόλις έναν μήνα μετά το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας των 496,22 χλμ./ώρα στο ATP Papenburg, η Yangwang ανακοίνωσε ότι ότι το U9 Xtreme πέτυχε νέο ρεκόρ γύρου για ηλεκτρικά supercar στο θρυλικό Nürburgring, την «Πράσινη Κόλαση» του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Στις 22 Αυγούστου 2025, το U9X ολοκλήρωσε ένα γύρο του Nürburgring σε 6 λεπτά και 59,157 δευτερόλεπτα – πέντε δευτερόλεπτα πιο γρήγορα από το προηγούμενο ρεκόρ της κατηγορίας των ηλεκτρικών supercar και καθιστώντας το πρώτο που κατεβαίνει σε χρόνο κάτω από το όριο των επτά λεπτών.

Ο οδηγός του ρεκόρ, Moritz Kranz, έμπειρος Γερμανός αγωνιζόμενος με σχεδόν 10.000 γύρους στην απαιτητική πίστα Nordschleife στην καριέρα του στους αγώνες GT, δήλωσε: «Το Nürburgring Nordschleife είναι η πιο απαιτητική πίστα, και ο χρόνος που καταφέραμε αποτελεί απόδειξη των ικανοτήτων εξέλιξης της BYD και της Yangwang. Χωρίς τη σκληρή τους δουλειά να βρουν την ισορροπία μιας ισχυρής ηλεκτρικής πλατφόρμας με τις απαιτήσεις της ρύθμισης του πλαισίου και των αναρτήσεων, αυτός ο εξαιρετικός χρόνος δεν θα είχε επιτευχθεί.»

Το U9 Xtreme βασίζεται στην πρώτη παγκοσμίως μαζικής παραγωγής πλατφόρμα υπερυψηλής τάσης 1.200V, και εξοπλίζεται με 4 κινητήρες υψηλών επιδόσεων, καθένας ικανός για 30.000 σ.α.λ.. Το αυτοκίνητο αποδίδει συνολικά πάνω από 3.000 PS, προσφέροντας σχέση ισχύος προς βάρος 1.217 PS/τόνο, που θέτει νέα παγκόσμια πρότυπα επιδόσεων.

Βασισμένο στην ίδια πλατφόρμα e⁴ και το έξυπνο σύστημα ελέγχου αμαξώματος DiSus-X όπως το υπάρχον Yangwang U9, το U9 Xtreme εισάγει για πρώτη φορά την τεχνολογία “body-attitude control” στις αγωνιστικές απαιτήσεις – επιτυγχάνοντας ισορροπία μεταξύ μέγιστης ταχύτητας και επιδόσεων γύρου πίστας σε ένα όχημα.

Για να κατακτήσει την κλασική πίστα των 20,832 χλμ. του Nürburgring – γνωστή για τις μεγάλες υψομετρικές διαφορές και τις απαιτητικές στροφές – το U9 Xtreme διαθέτει εντελώς επανασχεδιασμένο σύστημα ψύξης, νέο σύστημα φρένων από τιτάνιο, ανθρακονήματα και κεραμικό υλικό, καθώς και semi-slick ελαστικά GitiSport e·GTR² PRO, που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με τη Giti. Αυτές οι αναβαθμίσεις επιτρέπουν στο αυτοκίνητο να διαπρέπει όχι μόνο στην πρόκληση της τελικής ταχύτητας των 496,22 χλμ./ώρα αλλά και στην προσπάθεια κατάρριψης ρεκόρ γύρου στην «Πράσινη Κόλαση» του Nürburgring.

Το U9 Xtreme είναι πλέον διαθέσιμο σε πελάτες, σε περιορισμένη παραγωγή έως 30 μονάδες. Το όνομά του προέρχεται από την αγγλική λέξη Extreme («ακραίο», «απόλυτο»), με πρόσθετη έμφαση στο γράμμα X, που συμβολίζει το «άγνωστο». Αυτά τα χαρακτηριστικά αντικατοπτρίζουν πλήρως τη φιλοσοφία της Yangwang, που αντλεί ενέργεια και ικανοποίηση από την εξερεύνηση νέων ορίων και τις καινοτομίες που προκύπτουν μέσα από αυτή τη διαδικασία, όπως αναφέρει η εταιρεία.