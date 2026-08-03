Υποχωρούν οι τιμές πετρελαίου

Το Brent διαπραγματεύεται στα 83,74 δολάρια το βαρέλι με πτώση 4,76% στις 12:20 ώρα Ελλάδος.

Η τιμή του Brent υποχωρεί περίπου 5% κάτω από τα 84 δολάρια ανά βαρέλι τη Δευτέρα, μετά την άνοδο άνω του 20% τον Ιούλιο, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν θα συνεχιστούν σήμερα, αφού ακύρωσε μια προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι βασικοί σύμμαχοι της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, τον προέτρεψαν να αναστείλει τις επιθέσεις και να δώσει προτεραιότητα στις διαπραγματεύσεις, ενώ επανέλαβε την έκκλησή του για το γρήγορο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Τον περασμένο μήνα, οι τιμές του Brent αυξήθηκαν περίπου 25% μετά την επανεκκίνηση εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που διέλυσε την προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία, με τις διακοπές εφοδιασμού να εκτείνονται από το Στενό του Ορμούζ έως την Ερυθρά Θάλασσα.

Εν τω μεταξύ, οι μεγάλοι παραγωγοί του ΟΠΕΚ+ ενέκριναν μια ακόμη μέτρια αύξηση στις ποσοστώσεις παραγωγής, ολοκληρώνοντας την προγραμματισμένη αποκατάσταση των περικοπών παραγωγής που εισήχθησαν το 2023 και αφήνοντας περιθώριο για περαιτέρω ενίσχυση των προμηθειών μόλις τερματιστεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Το Brent διαπραγματεύεται στα 83,74 δολάρια το βαρέλι με πτώση 4,76% στις 12:20 ώρα Ελλάδος.