Zeekr 7GT: Το γνωρίζουμε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών

Βρισκόμαστε στις Βρυξέλλες, όπου η Zeekr πραγματοποιεί το ευρωπαϊκό ντεμπούτο ενός εντυπωσιακού shooting brake μοντέλου, με την ονομασία Zeekr 7GT.

Σχεδιασμένο στην Ευρώπη, το Zeekr 7GT φιλοδοξεί να προσφέρει την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στην απόδοση και την καθημερινή χρηστικότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στην άμεση και ακριβή οδική συμπεριφορά. Το επιβλητικό, ευρωπαϊκής έμπνευσης αμάξωμα, με διαστάσεις 4.817 x 2.070 x 1.456 χλστ., φιλοξενεί αρχιτεκτονική 800V, με επιλογές μπαταρίας 75 kWh ή 100 kWh, υποστηρίζοντας υπερταχεία φόρτιση από 10% έως 80% σε έως και 13 λεπτά.

Το νέο shooting brake της Zeekr συνδυάζει χαρακτήρα GT με ουσιαστική καθημερινή πρακτικότητα, καλύπτοντας τόσο τις απαιτήσεις των μεγάλων ταξιδιών όσο και τις σύντομες αποδράσεις. Προσφέρει άνετους χώρους για πέντε επιβάτες, χώρο αποσκευών 456 λίτρων, πολλαπλά προγράμματα οδήγησης και επιδόσεις αντάξιες ενός ευέλικτου GT, με επιτάχυνση 0–100 χλμ/ώρα σε… 3,3 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 210 χλμ./ώρα.

Οι επιδόσεις, η άμεση απόκριση και η κορυφαία πέδηση βασίζονται σε προηγμένη τεχνολογία και υψηλή ποιότητα κατασκευής, συνθέτοντας μια δυναμική εμπειρία που διατηρεί τον οδηγό στο επίκεντρο σε κάθε διαδρομή.

Η εμπειρία ξεκινά από τη στιγμή της εισόδου στο εσωτερικό, όπου πρωταγωνιστούν το Head-Up Display 35,5 ιντσών, σε συνδυασμό με τον ψηφιακό πίνακα οργάνων 13 ιντσών. Μαζί προβάλλουν βασικές πληροφορίες και συστήματα υποστήριξης οδήγησης με διαισθητικό τρόπο, χωρίς να αποσπούν την προσοχή του οδηγού.

Με πέντε προγράμματα οδήγησης, συμπεριλαμβανομένων των Snow και Sport, ρυθμίσεις camping, δυνατότητα τοποθέτησης σχάρας οροφής, θήκη αποθήκευσης σκι και προηγμένες δυνατότητες ρυμούλκησης, το 7GT δηλώνει έτοιμο για κάθε είδους διαδρομή, από ορεινά περάσματα με στροφές έως καθαρά αστικά περιβάλλοντα.

Zeekr 7GT: οδηγοκεντρική σχεδίαση

Με μελετημένη αισθητική και σαφή οδηγικό προσανατολισμό, κάθε στοιχείο του Zeekr 7GT -από το σύστημα διεύθυνσης και το πλαίσιο έως τα φρένα και τα ελαστικά- έχει σχεδιαστεί με στόχο την αναβάθμιση της εμπειρίας οδήγησης. Το μοντέλο συνδυάζει κομψή εμφάνιση με έξυπνες, πρακτικές λύσεις, προσφέροντας εξατομίκευση και λειτουργικότητα σε κάθε διαδρομή.

Οι τεχνολογικές δυνατότητες περιλαμβάνουν υπερταχεία φόρτιση έως 480 kW, προηγμένο smart cockpit, διαισθητικά συστήματα ασφάλειας και υψηλό επίπεδο παραμετροποίησης, όπως ρυθμίσεις ήχου ανά ηχείο, δημιουργώντας μια πλήρως συνδεδεμένη εμπειρία.

Ο Gustaf Gunér, Head of Brand Design της Zeekr Design, δηλώνει σχετικά: «Κάθε στοιχείο του Zeekr 7GT είναι σχεδιασμένο με απόλυτη πρόθεση. Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που αποπνέει σπορ χαρακτήρα, με κομψή σιλουέτα και πραγματικά εξαιρετική λεπτομέρεια όπου κι αν κοιτάξεις. Ένας “χαμαιλέοντας” εμπειριών, με κάθε λεπτομέρεια διαμορφωμένη από καθαρό και ακατέργαστο πάθος για την οδήγηση».

Το 7GT διαθέτει σύστημα διεύθυνσης υψηλής ακρίβειας, ισορροπημένο και προβλέψιμο πλαίσιο, καθώς και καθαρή, διαισθητική πληροφόρηση προς τον οδηγό. Η προηγμένη ανάρτηση με διπλά ψαλίδια εμπρός και πενταπλούς συνδέσμους πίσω εξασφαλίζει άνεση και έλεγχο, ενώ τα μεγαλύτερα φρένα της έκδοσης Privilege προσφέρουν ανώτερη ψύξη και αυξημένη αντοχή στην κόπωση.

Η ειδική ρύθμιση των προγραμμάτων οδήγησης ενισχύει περαιτέρω τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου: ένα πιο δυναμικό Sport mode, που αυξάνει την ευελιξία χωρίς υπερβολική σκληρότητα, και ένα εκλεπτυσμένο Comfort mode, ιδανικό για καθημερινή χρήση. Κατά τη φόρτιση, η ισχύς έως 480 kW επιτρέπει την ανάκτηση αυτονομίας 340 χλμ. σε μόλις 10 λεπτά.

Η ασφάλεια αποτελεί βασική προτεραιότητα, με ενισχυμένη δομή αμαξώματος, επτά αερόσακους και προηγμένα συστήματα Zeekr Assisted Drive, όπως αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, έξυπνο προσαρμοζόμενο cruise control με υποβοήθηση ρυμούλκησης και σύστημα εύκολου παρκαρίσματος.

Η ευρωπαϊκή παρουσίαση του Zeekr 7GT έρχεται σε συνέχεια της ανακοίνωσης της μάρκας για περισσότερα από 550.000 αυτοκίνητα που έχουν πωληθεί παγκοσμίως από το 2021, καθώς και των φιλόδοξων σχεδίων πανευρωπαϊκής επέκτασης μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Ο Lothar Schupet, Acting CEO της Zeekr Europe, δήλωσε:«Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι που φέρνουμε το νέο μας μοντέλο στην ευρωπαϊκή αγορά. Το Zeekr 7GT, ένα έργο πάθους, εκφράζει τη δέσμευσή μας ως high-end challenger brand να προσφέρουμε premium προϊόντα υψηλού επιπέδου, χωρίς να χάνουμε την εστίαση στην ουσία της οδήγησης: τον ενθουσιασμό για το ταξίδι».

Το 2026 σηματοδοτεί και την παρουσίαση της ευρωπαϊκής καμπάνιας «Seek More», η οποία υπογραμμίζει ότι τα αυτοκίνητα Zeekr είναι κάτι περισσότερο από απλά μέσα μετακίνησης, προσφέροντας εμπειρίες, ανθρώπινη σύνδεση και ανακάλυψη.

Το Zeekr 7GT αναμένεται στην ελληνική αγορά το καλοκαίρι του 2026.

Η Zeekr έχει εισέλθει δυναμικά στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, με αιχμή μια πλήρη γκάμα αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη βιώσιμη κινητικότητα. Στη χώρα μας διατίθενται ήδη το Zeekr 001, το shooting brake που συνδυάζει δύναμη και κομψότητα, το Zeekr X, ένα σύγχρονο και καλαίσθητο compact SUV, καθώς και το ολοκαίνουργιο Zeekr 7X, που ενσαρκώνει την επόμενη γενιά «έξυπνης» ηλεκτρικής απόδοσης.