Zeekr: Με πλήρη γκάμα στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Πεκίνου

Πρωταγωνιστές ήταν τα Zeekr 009, 9X και 8X, που αποτελούν τις νέες ναυαρχίδες της μάρκας στις κατηγορίες MPV και SUV υψηλής πολυτέλειας.

Η Zeekr συμμετείχε στην έκθεση Auto China 2026, παρουσιάζοντας την πλήρη γκάμα των νεότερων πολυτελών μοντέλων της, καθώς και τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές της καινοτομίες. Στο περίπτερο της μάρκας ξεχώρισαν τρία βασικά premium μοντέλα: τα ανανεωμένα Zeekr 009, 9X και 8X, τα οποία συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο σύνολο ναυαρχίδων για τη μάρκα.

Την πρώτη ημέρα της έκθεσης, η Zeekr ξεκίνησε επίσημα την προπώληση του ανανεωμένου Zeekr 009, του πρώτου πολυτελούς αμιγώς ηλεκτρικού MPV παγκοσμίως, παρουσιάζοντας παράλληλα και νέα επταθέσια έκδοση, σχεδιασμένη για το ταχέως αναπτυσσόμενο κοινό των οικογενειών που αναζητούν κορυφαία ποιότητα και πρακτικότητα.

Η νέα 7θέσια έκδοση απευθύνεται σε οικογένειες με παιδιά και σε ομαδικές μετακινήσεις, προσφέροντας σημαντικές αναβαθμίσεις στη διαρρύθμιση, στην άνεση κύλισης και στην καθημερινή ευχρηστία. Μέχρι σήμερα, η εξαθέσια Executive έκδοση του Zeekr 009 έχει καθιερωθεί στις κατηγορίες υψηλόβαθμων επαγγελματιών και στελεχών, κατακτώντας για δύο συνεχόμενα έτη τον τίτλο του κορυφαίου σε πωλήσεις πολυτελούς MPV στην Κίνα.

Επιπλέον, στο περίπτερο της Zeekr παρουσιάστηκε το πρόσφατα λανσαρισμένο Zeekr 8X, το οποίο ενισχύει τη premium γκάμα SUV της μάρκας μαζί με το Zeekr 9X. Και τα δύο μοντέλα βασίζονται στη νέα υπερ-υβριδική αρχιτεκτονική SEA-S της Geely. Επίσης, ολόκληρη η σειρά Zeekr 8X διαθέτει στάνταρ ηλεκτρική αρχιτεκτονική υψηλής τάσης 900V, υποστηρίζοντας τρικινητήριο ηλεκτρικό σύστημα ισχύος επιπέδου megawatt, με μέγιστη απόδοση 1.030 kW και επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα σε μόλις 2,96 δευτερόλεπτα, καθιστώντας το το ταχύτερο σε επιτάχυνση υβριδικό SUV στον κόσμο.

Στην κατηγορία των μεγάλων υβριδικών SUV στην Κίνα, τρία στα δέκα οχήματα που πωλούνται είναι Zeekr 9X, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη ζήτηση για ευρύχωρα και τεχνολογικά προηγμένα πολυτελή SUV.

Όλα τα οχήματα που παρουσιάστηκαν στην έκθεση εξελίχθηκαν πάνω στην πλατφόρμα Sustainable Experience Architecture (SEA) της Geely και αξιοποιούν τις νεότερες καινοτομίες, όπως το σύστημα “Super Electric Hybrid” της Zeekr και την τεχνολογία ψηφιακού πλαισίου με υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης.

Ακόμη, η μάρκα παρουσίασε όλα τα εμπορικά best-seller μοντέλα υψηλού όγκου πωλήσεων, αναδεικνύοντας τη ραγδαία διεύρυνση της γκάμας της μέσα στα πέντε χρόνια από την ίδρυσή της.