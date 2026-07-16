Zeekr: Πρώτη συμμετοχή στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού

Η 91η διοργάνωση της Έκθεσης Αυτοκινήτου του Παρισιού αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών.

Την παρθενική της εμφάνιση στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού (Paris Motor Show 2026) ανακοίνωσε η Zeekr, η premium μάρκα αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων.

Όπως αναφέρει η Zeekr, η πρώτη της εμφάνιση στη γαλλική έκθεση σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην ευρωπαϊκή αναπτυξιακή της πορεία. Στο περίπτερό της, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν ολόκληρη την ευρωπαϊκή γκάμα των μοντέλων της, η οποία περιλαμβάνει το αμιγώς ηλεκτρικό μεσαίο SUV Zeekr 7X, το Zeekr 001 shooting brake, το compact SUV Zeekr X, καθώς και το ολοκαίνουργιο Zeekr 7GT.

Επιπλέον, η εταιρεία θα αποκαλύψει νέες εξελίξεις που αφορούν τη στρατηγική και το μέλλον της μάρκας, ενώ θα παρουσιάσει προηγμένες τεχνολογίες που προδιαγράφουν την επόμενη γενιά της premium ηλεκτρικής κινητικότητας.

Ο Lothar Schupet, CEO της Zeekr Europe, δήλωσε: «Η Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας και σημείο αναφοράς τόσο για τους φίλους του αυτοκινήτου όσο και για τους κορυφαίους εκπροσώπους του κλάδου. Είναι το ιδανικό περιβάλλον για να παρουσιάσουμε όχι μόνο μία ακόμη ευρωπαϊκή πρεμιέρα της γκάμας μας, αλλά και τις τεχνολογίες που θα διαμορφώσουν το μέλλον της premium ηλεκτρικής κινητικότητας. Η συμμετοχή μας το 2026 αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την ανάπτυξη της Zeekr στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Γαλλία, μια αγορά στρατηγικής σημασίας για τη μελλοντική πορεία της μάρκας»,

Η 91η διοργάνωση της Έκθεσης Αυτοκινήτου του Παρισιού αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών, με περισσότερους από 60 κατασκευαστές αυτοκινήτων να έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους.

Η πλήρης γκάμα των μοντέλων της Zeekr θα εκτίθεται από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου, στην Αίθουσα 5.2 του Paris Expo Porte de Versailles.