Ζεσταίνονται οι μηχανές της Chery στην Ισπανία – Πότε θα ξεκινήσει η παραγωγή οχημάτων

Η παραγωγή θα γίνεται στο πρώην εργοστάσιο της Nissan, στο πλαίσιο κοινοπραξίας της Chery με την ισπανική αυτοκινητοβιομηχανία Ebro.

«Το συντομότερο δυνατόν» εντός του τρέχοντος έτους θα ξεκινήσει η παραγωγή οχημάτων της Chery στην Ισπανία, όπως δήλωσε την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στέλεχος της εταιρείας, σύμφωνα με το Reuters.

Αρχικός στόχος της Chery ήταν ξεκινήσει την παραγωγή των οχημάτων της στη Βαρκελώνη το 2024, για να μετατεθεί στη συνέχεια για το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Η τελευταία αναβολή είχε αποδοθεί σε εμπορικούς λόγους, μεταξύ των οποίων και οι δασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ηλεκτρικά οχήματα κινεζικής κατασκευής.

Οι τοπικές αρχές έχουν χαιρετίσει την επένδυση της Chery, η οποία υλοποιείται σε πρώην εργοστάσιο της Nissan, ως θετικό παράδειγμα ενίσχυσης των εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ισπανίας και Κίνας, αλλά και ως ένδειξη των δυνατοτήτων της χώρας της Ιβηρικής Χερσονήσου να εδραιωθεί ως ο δεύτερος μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων στην Ευρώπη.

Το εργοστάσιο της Βαρκελώνης αποτελεί κοινοπραξία μεταξύ της Chery και της ισπανικής αυτοκινητοβιομηχανίας Ebro, η οποία ήδη κατασκευάζει οχήματα αξιοποιώντας κοινή πλατφόρμα παραγωγής και κοινή τεχνολογία. Η Ebro είχε διακόψει τις πωλήσεις της το 1987, έως την επανεκκίνησή της το 2024.

Η Chery έχει ανακοινώσει από το 2024 ότι στη Βαρκελώνη θα κατασκευάζει το SUV μοντέλο Omoda 5, τόσο στην ηλεκτρική του έκδοση όσο και στην έκδοση με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ενώ σε μεταγενέστερο στάδιο θα παράγει και το μοντέλο Jaecoo 7.

Η κοινοπραξία Chery–Ebro έχει δηλώσει από το 2024 ότι στοχεύει στην παραγωγή έως και 150.000 οχημάτων ετησίως έως το 2029, με στόχο το εργοστάσιο της Βαρκελώνης να εξελιχθεί σε μία από τις βασικές εξαγωγικές μονάδες της Chery, με κύριο προορισμό τη Λατινική Αμερική.