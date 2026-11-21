Το αυτοκίνητο βρισκόταν σε έκθεση στο Λονδίνο. Πρόκειται για ένα από τα πιο ιδιαίτερα Audi S3 που υπάρχουν παγκοσμίως, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί για κινηματογράφηση.

Πριν από λίγες ημέρες, στο Λονδίνο –και συγκεκριμένα στο ExCeL, το μεγάλο εκθεσιακό κέντρο που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Τάμεση– σημειώθηκε μια ασυνήθιστη κλοπή.

Κάποιοι έκλεψαν ένα Audi S3 που βρισκόταν σε έκθεση και είχε χρησιμοποιηθεί για τη λήψη ορισμένων σκηνών εν κινήσει, ζητώντας λύτρα για την επιστροφή του.

Όμως, δεν επρόκειτο για ένα συνηθισμένο S3. Μάλιστα, ζήτησαν σχεδόν 420.000 ευρώ, ποσό στο οποίο συμπεριλαμβανόταν και το τρέιλερ μέσα στο οποίο φυλασσόταν το αυτοκίνητο.

Πώς εκλάπη το Audi

Παρά το γεγονός ότι βρισκόταν μέσα στο τρέιλερ και υπό επιτήρηση, το συγκεκριμένο Audi S3 εκλάπη από το ExCeL του Λονδίνου.

Το συγκεκριμένο Audi S3 είναι ένα από τα αυτοκίνητα της ομάδας Power Maxed, η οποία συμμετέχει στο Βρετανικό Πρωτάθλημα Τουρισμού (BTCC). Την περασμένη εβδομάδα, μετά τη διεξαγωγή μιας ημέρας κινηματογράφησης, κάποιοι έκλεψαν το αυτοκίνητο. Οι υπεύθυνοι της ομάδας ξεκίνησαν αμέσως τις αναζητήσεις, απευθύνοντας μάλιστα έκκληση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Σε αντίθεση με το συνηθισμένο μοντέλο με τετρακίνηση (4WD), το συγκεκριμένο είναι προσθιοκίνητο και αποδίδει 350 ίππους.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, το βράδυ της Πέμπτης 12 του μήνα, να δεχθεί ένα τηλεφώνημα ο επικεφαλής της ομάδας, Adam Weaver. Στην άλλη άκρη της γραμμής βρίσκονταν οι κλέφτες, οι οποίοι τον κάλεσαν μέσω FaceTime και του ζήτησαν 350.000 λίρες (περίπου 419.500 ευρώ).

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Ο Weaver έφτασε στο σημείο να σκεφτεί σοβαρά το ενδεχόμενο να πληρώσει, προκειμένου να πάρει πίσω το αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ομάδας, οι κλέφτες ζήτησαν ποσό μεγαλύτερο από τετραπλάσιο της αξίας ενός θρυλικού Audi R8.

«Πήγα για ύπνο σκεπτόμενος: Θα ρίσκαρα τα πάντα, θα συγκέντρωνα τα χρήματα και θα συναντούσα αυτούς τους ανθρώπους για να πάρω πίσω το αυτοκίνητο; Και προσπαθούσα να διαχειριστώ όλη αυτή την κατάσταση. Ξαφνικά, με πήραν τηλέφωνο για να μου πουν ότι είχαν εντοπίσει το αυτοκίνητο», δήλωσε ο επικεφαλής της ομάδας στο BBC.

Φωτογραφία: powermaxedracing.com

Πράγματι, χάρη στις προσπάθειες πολλών πλευρών, η Αστυνομία κατάφερε μέσα σε πολύ λίγες ώρες να εντοπίσει τόσο το αυτοκίνητο όσο και το τρέιλερ μέσα στο οποίο είχε κλαπεί.