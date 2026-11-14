Ζήτησε να ξηλώσουν τα σαμαράκια έξω από το σπίτι του – Γιατί το μετάνιωσε

Κάθε φορά που μεγάλα φορτηγά περνούσαν πάνω από τα σαμαράκια που βρίσκονταν ακριβώς δίπλα στο σπίτι του, οι αναρτήσεις και τα υπόλοιπα μηχανικά μέρη των οχημάτων προκαλούσαν ήχους που ο ίδιος χαρακτήριζε εξαιρετικά ενοχλητικούς.

Ένας κάτοικος του δήμου Mesnil-en-Ouche στη Γαλλία κατάφερε να πετύχει την απομάκρυνση των σαμαριών που βρίσκονταν μπροστά από το σπίτι του, υποστηρίζοντας ότι ο θόρυβος από τα βαριά οχήματα που περνούσαν πάνω τους ήταν αφόρητος. Τώρα, όμως, δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος. Και τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα.

Ο Pierre Luinthre ήταν ένας από τους Γάλλους που είχαν ενοχληθεί από τα σαμαράκια στους δρόμους.

Ο ίδιος κατοικεί στο χωριό Ajou, το οποίο υπάγεται στον δήμο Mesnil-en-Ouche, στην περιοχή Eure της Γαλλίας, από όπου διέρχεται ένας σημαντικός οδικός άξονας.

Το παράπονό του αφορούσε τον θόρυβο. Κάθε φορά που μεγάλα φορτηγά περνούσαν πάνω από τα σαμαράκια που βρίσκονταν ακριβώς δίπλα στο σπίτι του, οι αναρτήσεις και τα υπόλοιπα μηχανικά μέρη των οχημάτων προκαλούσαν ήχους που ο ίδιος χαρακτήριζε εξαιρετικά ενοχλητικούς.

Τα σαμαράκια απομακρύνθηκαν

Όπως αναφέρουν οι δημοσιογράφοι του Actu.fr, ο Pierre επικοινώνησε επανειλημμένα με τη δημοτική αρχή, ζητώντας την απομάκρυνση των συγκεκριμένων σαμαριών.

Τελικά, το αίτημά του έγινε δεκτό και τα σαμαράκια απομακρύνθηκαν με την έναρξη της προηγούμενης σχολικής χρονιάς.

Μια μεγάλη νίκη για τον Pierre, η οποία όμως πολύ γρήγορα μετατράπηκε σε πικρή απογοήτευση.

Ο ίδιος επικοινώνησε ξανά με τους δημοσιογράφους του Actu.fr, εξηγώντας ότι η απομάκρυνση των σαμαριών είχε απρόβλεπτες συνέπειες.

Πλέον, σύμφωνα με τον ίδιο, οι οδηγοί που περνούν από τον δρόμο μπροστά από το σπίτι του αναπτύσσουν ταχύτητες που θεωρεί υπερβολικά υψηλές.

Με λίγα λόγια, ο Pierre εξακολουθεί να μην είναι ευχαριστημένος. Και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στην επόμενη κίνηση των τοπικών αρχών, καθώς η συγκεκριμένη υπόθεση φαίνεται πως έχει ακόμη αρκετά επεισόδια.