Απευθυνόμενη στο Facebook Marketplace, δημοσίευσε την αγγελία της προτείνοντας την ανταλλαγή ενός αλόγου με ένα αυτοκίνητο.

Η 27χρονη Alicia Moss μετακινούνταν με ένα Volkswagen Golf, μέχρι που το αυτοκίνητό της χάλασε ξαφνικά. Καθώς δεν είχε τα χρήματα για να αγοράσει άλλο, σκέφτηκε να ανταλλάξει το άλλο μέσο μεταφοράς της, μια φοράδα με το όνομα Pizza.

Απευθυνόμενη στο Facebook Marketplace, όπου δημοσίευσε την αγγελία της προτείνοντας την ανταλλαγή ενός αλόγου με ένα αυτοκίνητο, η Alicia έγραψε:

«Σε αντίθεση με τον Roger, η Pizza παίρνει μπροστά κάθε πρωί, δεν έχει λυχνία βλάβης κινητήρα αναμμένη και ο μόνος λόγος που με έχει αφήσει ποτέ στη μέση της διαδρομής είναι επειδή της ήρθε η όρεξη να φάει γρασίδι».

Όποιος γνωρίζει πώς λειτουργεί το διαδίκτυο ξέρει ότι μια τέτοια ανάρτηση έχει πολλές πιθανότητες να γίνει viral. Και πράγματι, την προσφορά της Alicia είδαν σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι, ενώ συγκέντρωσε περισσότερα από 170 σχόλια από άτομα που ήθελαν να διαπραγματευτούν μαζί της.

Η εργαζόμενη σε λιμάνι δήλωσε ότι δεν ήθελε καθόλου να αποχωριστεί το αγαπημένο της άλογο, την Pizza, αλλά χρειαζόταν «λίγο γέλιο», καθώς πίστευε ότι εκείνη τη στιγμή «δεν είχε τίποτα να χάσει» και είχε ανάγκη είτε από χρήματα είτε από ένα αυτοκίνητο.

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Ευτυχώς για την Alicia, επικοινώνησε μαζί της ένας άνδρας ονόματι Pete Wood, ο οποίος της έκανε μια αντιπρόταση. Αντί να ανταλλάξει ένα αυτοκίνητο με το άλογο, θα της έδινε δωρεάν ένα γκρι Range Rover HSE TDV8 του 2008.

Αποδείχθηκε ότι στον Pete άρεσε πολύ η ανάρτησή της και δεν ήθελε να τη δει να αποχωρίζεται την Pizza. Έτσι, ήταν πρόθυμος να της παραχωρήσει το αυτοκίνητό του χωρίς κανένα αντάλλαγμα.

Ο ίδιος είχε το αυτοκίνητο επί 18 χρόνια, από τότε που το αγόρασε καινούργιο. Εξακολουθεί να περνά με επιτυχία τον βρετανικό τεχνικό έλεγχο MOT και έχει διανύσει περίπου 153.000 χιλιόμετρα. Όπως είναι φυσικό, η Alicia είναι ενθουσιασμένη με το νέο της αυτοκίνητο.

«Στην ανάρτηση, ένας άνδρας σχολίασε ότι είχε ένα Range Rover που μπορούσα να πάρω δωρεάν, ώστε να κρατήσω το άλογό μου. Νόμιζα ότι δεν ήταν αλήθεια, αλλά του έστειλα μήνυμα. Δεν ήθελε να κάνει ανταλλαγή. Ήθελε να κρατήσω το άλογό μου και να δει το αυτοκίνητό του να αξιοποιείται σωστά», ανέφερε.

Η Alicia παρέλαβε το αυτοκίνητο μία εβδομάδα αφότου ο Pete έκανε την προσφορά του. Όπως λέει, η ιστορία είχε «ένα πραγματικά ευτυχισμένο τέλος», με όλους να μένουν ικανοποιημένοι.

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα του τετρακίνητου αυτοκινήτου είναι ότι πλέον η Alicia έχει στη διάθεσή της ένα όχημα ικανό να ρυμουλκεί τρέιλερ για το άλογό της.

Η Alicia έχει τέσσερα άλογα, αλλά θεωρούσε ότι η Pizza ήταν η καταλληλότερη για πώληση, καθώς η φοράδα είναι η μόνη αρκετά μεγάλη σε ηλικία ώστε να αξίζει αρκετά χρήματα για να μπορέσει να αγοράσει αυτοκίνητο.

Το όνομα της φοράδας προέκυψε από ένα αστείο σχετικά με την εγκυμοσύνη της μητέρας της. Αντί για την αγγλική έκφραση «a bun in the oven» (κυριολεκτικά «ένα ψωμάκι στον φούρνο», που χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι κάποια είναι έγκυος), αστειεύτηκαν ότι «η πίτσα ήταν στον φούρνο».