Ζωντανός από θαύμα: Οδηγός επέζησε μετά από πτώση 60 μέτρων σε φαράγγι

Ένας οδηγός στο Τέξας έπεσε σε φαράγγι, όταν ένα ελαστικό του οχήματός του έσκασε ξαφνικά. Ε

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της 8ης Μαρτίου στην πολιτεία του Τέξας, όταν οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, μετά την ξαφνική απώλεια πίεσης στο ελαστικό του.

Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στον πάτο μιας απότομης πλαγιάς στο φαράγγι Πάλο Ντούρο, πέφτοντας από ύψος περίπου 60 μέτρων, όπως αναφέρει το Fox News.

Υπέστη μικροτραυματισμούς

Ο οδηγός, παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος, κατάφερε να απεγκλωβιστεί από το όχημα. Ωστόσο, λόγω του σκοταδιού που επικρατούσε και της δυσβατότητας της περιοχής, παρέμεινε εγκλωβισμένος στο φαράγγι καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Το πρωί της επόμενης ημέρας, ένας περαστικός εντόπισε τον τραυματισμένο άνδρα και ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Διασώστες έσπευσαν στο σημείο και τον μετέφεραν σε νοσοκομείο.

Όπως προέκυψε από τις ιατρικές εξετάσεις, ο οδηγός υπέστη διάσειση και αρκετά κατάγματα στα πλευρά, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και αυτή τη στιγμή αναρρώνει υπό ιατρική παρακολούθηση.

Για την ανάσυρση του οχήματος οργανώθηκε ειδική επιχείρηση, κατά την οποία χρησιμοποιήθηκε εξειδικευμένος εξοπλισμός, όπως γάντζοι, χαλύβδινα καλώδια και σχοινιά. Το αυτοκίνητο υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή και δεν μπορεί να αποκατασταθεί, ωστόσο αυτό αποτελεί δευτερεύον ζήτημα.

Δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό το μοντέλο του οχήματος. Παρ’ όλα αυτά, το γεγονός ότι ο οδηγός επέζησε από πτώση τέτοιου ύψους αναδεικνύει τη σημασία των σύγχρονων προδιαγραφών ασφάλειας που διαθέτουν τα περισσότερα σύγχρονα αυτοκίνητα.