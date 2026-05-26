Κουράστηκε ο κόσμος από τα SUV και επιστρέφει στα σεντάν;

Η αγορά, σύμφωνα με μελέτες, φαίνεται να έχει «κουραστεί» από την πληθώρα των SUV, με τους ειδικούς της αυτοκινητοβιομηχανίας να θεωρούν ότι οι νεαρής ηλικίας αγοραστές θα κοιτάξουν ξανά προς την κατηγορία των σεντάν.

Τα σεντάν αποτελούσαν κάποτε ένα από τα δημοφιλέστερα segments τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, ωστόσο τα τελευταία χρόνια, το μερίδιό τους έχει περιοριστεί σημαντικά λόγω της πίεσης που ασκούν τα SUV, με αποτέλεσμα ολοένα και περισσότερα μοντέλα τριών όγκων να βγαίνουν από την παραγωγή.

Αυτή είναι μια πραγματικότητα που, σύμφωνα με μελετητές της αγοράς αυτοκινήτου, είναι πολύ πιθανό να αλλάξει τα επόμενα χρόνια, καθώς θεωρούν πως η ζήτηση για τα σεντάν θα αυξηθεί σημαντικά.

Ένας από τους παράγοντες είναι η τιμή, καθώς, σύμφωνα με στοιχεία της Cox Automotive, η μέση τιμή για ένα σεντάν, είναι χαμηλότερη από αυτή ενός compact SUV, στοιχείο σημαντικό σε ένα οικονομικό περιβάλλον που αντιμετωπίζει συνεχώς προκλήσεις, από πολέμους και πανδημίες έως οικονομικούς δασμούς.

Ένας ακόμη παράγοντας που ίσως βοηθήσει τα σεντάν είναι, ότι σύμφωνα με έρευνες, έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν πιο οικονομικά, αν και η διαφορά δεν είναι τόσο μεγάλη, αν συγκριθούν με τα SUV πόλης, ειδικά αν αυτά ενσωματώνουν υβριδική τεχνολογία.

Κόπωση από τα SUV

Λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους παράγοντες προκύπτει το ερώτημα: είναι τα σεντάν στα πρόθυρα της επιστροφής;

«Νομίζω ότι υπάρχει μια κόπωση από τα SUV που την βιώνουν όλοι, από τους καταναλωτές μέχρι τους σχεδιαστές αυτοκινήτων» δήλωσε ο Karl Brauer, εκτελεστικός αναλυτής στην iSeeCars. «Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που απλώς θέλουν να μην μοιάζουν με όλους τους άλλους. Ένα σεντάν το προσφέρει αυτό, κάτι που είναι αστείο επειδή λίγα χρόνια πριν, αυτοί που τα οδηγούσαν θεωρούνταν βαρετοί» πρόσθεσε.

Πολλοί παρατηρητές της αυτοκινητοβιομηχανίας επισημαίνουν ότι η νεότερη γενιά κρατά τα κλειδιά για το μέλλον των σεντάν, καθώς τα SUV γίνονται τα αυτοκίνητα που οδηγούν οι «πατεράδες τους». Για παράδειγμα, μια έρευνα με όνομα EVForward 2025 Teenagers DeepDive της Escalent που έγινε τον Φεβρουάριο του 2026 σε 1.000 εφήβους ηλικίας 14 έως 19 ετών για να κατανοήσει τη στάση τους απέναντι στα αυτοκίνητα, έδειξε ότι το 51% θέλουν στο μέλλον να οδηγούν ένα σεντάν. Το 31% επέλεξε SUV, ενώ το 14% επέλεξε κάποιο pick-up.

Στο ίδιο πλαίσιο κινείται ο επικεφαλής σχεδιασμού της Stellantis, Ralph Gilles, ο οποίος σε συνέντευξή του στο “Car Design News” ανέφερε ότι έχει «κουραστεί από τα SUV» και ότι «η τρέλα για τα SUV έχει κάπως περάσει». «Πολλοί άνθρωποι ζητούν σεντάν. Οι νέοι σχεδιαστές θέλουν χάτσμπακ όπως το GTI της δεκαετίας του 1980. Θέλουν ένα προσωπικό αυτοκίνητο που να είναι διασκεδαστικό στην οδήγηση και εύκολο στο παρκάρισμα», είπε ο Gilles.

Η ευκαιρία για πολλές εταιρείες

Η επιστροφή των σεντάν είναι κάτι που πολλές εταιρείες κατασκευής αυτοκινήτων οφείλουν να λάβουν υπόψη. «Αυτή τη στιγμή, πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν αποχωρήσει από την κατηγορία των σεντάν και αυτό μπορεί να δώσει την ευκαιρία σε νέους ή παλιούς παίχτες να κάνουν εντύπωση», δήλωσε ο Aaron Bragman, επικεφαλής του Cars.com.

Οι ειδικοί, ωστόσο, αν και συμφωνούν ότι είναι απίθανο τα σεντάν να ανακτήσουν μεγάλο μέρος του μεριδίου που παραχώρησαν στα SUV, σημειώνουν ότι είναι «στρατηγικό λάθος» για μια αυτοκινητοβιομηχανία να αποκλείσει τα σεντάν από τη μελλοντική της γκάμα.