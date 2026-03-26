Κουβανός έφτιαξε κινητήρα που λειτουργεί με κάρβουνο αντί για βενζίνη

Ένας 56χρονος Κουβανός τροποποίησε τον κινητήρα ενός Fiat Polski, ώστε να λειτουργεί με κάρβουνο αντί με βενζίνη σε μια περίοδο που οι τιμές των καυσίμων στη χώρα της Καραιβικής έχουν εκτοξευθεί.

Ο Χουάν Κάρλος Πίνο, 56 ετών, ένας αυτοδίδακτος Κουβανός μηχανικός, αποτελεί ζωντανό παράδειγμα της εφευρετικότητας που χαρακτηρίζει πολλούς Κουβανούς, καλλιεργημένη μέσα από δεκαετίες οικονομικών περιορισμών και δυσκολιών.

Αντιμέτωπος με τη σοβαρή έλλειψη καυσίμων στο νησί της Καραϊβικής, επιβάρυνση που προέκυψε μετά τη διακοπή των αποστολών πετρελαίου και τις απειλές των ΗΠΑ για κυρώσεις σε οποιαδήποτε χώρα προμηθεύσει την Κούβα με καύσιμα, ο Πίνο κατάφερε να μετατρέψει τον κινητήρα ενός Fiat Polski κατασκευής του 1980 ώστε να λειτουργεί με κάρβουνο αντί για βενζίνη.

Φτιαγμένο στο χέρι

Από το μικρό εργαστήριό του στο Αγκουακάτε, μια πόλη περίπου 70 χιλιόμετρα ανατολικά της Αβάνας, ο Πίνο δημιούργησε το μηχανικό σύνολο χρησιμοποιώντας παλιοσίδερα και διάφορα άλλα αντικείμενα. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο θάλαμος καύσης είναι ουσιαστικά μια μετασκευασμένη δεξαμενή προπανίου.

Η ιδέα δεν προέκυψε ξαφνικά. Ο Πίνο είχε σκεφτεί την κατασκευή ενός τέτοιου οχήματος εδώ και χρόνια, εμπνευσμένος από τον θείο του. Επιπλέον, ο ίδιος αναφέρει ότι βρήκε πολλές πληροφορίες από τον Εντμούντο Ράμος, έναν Αργεντινό εφευρέτη που προωθεί τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας.

Πλήρως λειτουργικό στις πρώτες δοκιμές

Οι εργασίες στο αυτοκίνητο ολοκληρώθηκαν στις 4 Μαρτίου και οι πρώτες δοκιμές στέφθηκαν από επιτυχία, αφού το Fiat Polski κατάφερε να διανύσει μια απόσταση 85 χιλιομέτρων, φτάνοντας σε μέγιστη ταχύτητα τα 70 χλμ./ώρα. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν ενθουσιώδης, με πολλούς κατοίκους να σταματούν για να δουν από κοντά την εφεύρεση και να εκφράζουν τον θαυμασμό τους.

Πέρα από την τεχνική του αξία, το εγχείρημα του Πίνο αντικατοπτρίζει τη γενικότερη πραγματικότητα στην Κούβα, όπου οι πολίτες συχνά αναγκάζονται να βρίσκουν λύσεις, έχοντας στη διάθεσή τους περιορισμένους πόρους. Το μόνο που χρειάζεται πολλές φορές είναι φαντασία.