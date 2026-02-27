Lamborghini Revuelto αξίας 500.000 ευρώ τράκαρε στην πρώτη βόλτα

Σοβαρό τροχαίο είχε σαν αποτέλεσμα να προκληθούν μεγάλες υλικές ζημιές σε μια ολοκαίνουργια Lamborghini Revuelto αξίας 500.000 ευρώ. Ο ιδιοκτήτης της τώρα ψάχνει πού να την παραχωρήσει για… ανακύκλωση.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή μιας πανάκριβης Lamborghini Revuelto σημειώθηκε στην πολιτεία Κεράλα της Ινδίας, όταν το ιταλικό supercar συγκρούστηκε με ένα Mahindra Scorpio. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς, ωστόσο και τα δύο οχήματα υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές.

Μεγάλες οι υλικές ζημιές

Το φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό που ήρθε στη δημοσιότητα αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής. Η Revuelto εμφανίζει σοβαρές φθορές κυρίως στη δεξιά πλευρά, με τον πίσω τροχό να έχει αποκολληθεί, την εμπρός ζάντα να έχει καταστραφεί και το εμπρός τμήμα να φέρει έντονες παραμορφώσεις.

Αν και δεν έχουν δοθεί επίσημες πληροφορίες για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος, εκτιμάται ότι το όχημα ενδέχεται να προσέκρουσε αρχικά σε προστατευτική μπάρα και στη συνέχεια να συγκρούστηκε με το SUV.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Autobizz Media (@autobizzmedia)

Ο ιδιοκτήτης μόλις την είχε παραλάβει

Η συγκεκριμένη Revuelto, που αποδίδει 1.015 ίππους συνδυάζοντας έναν ατμοσφαιρικό V12 6,5 λίτρων με τρεις ηλεκτροκινητήρες, κοστολογείται πάνω από 500.000 ευρώ. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, είχε παραδοθεί στον ιδιοκτήτη της μόλις λίγες ημέρες πριν από το ατύχημα και κυκλοφορούσε με προσωρινές πινακίδες.

Ερωτήματα προκάλεσε φωτογραφία από το εσωτερικό του οχήματος, στην οποία δεν διακρίνεται ανάπτυξη αερόσακων. Πιθανές εξηγήσεις για τη μη ενεργοποίησή τους θα μπορούσαν να σχετίζονται με τη γωνία ή τη φύση της πρόσκρουσης, χωρίς ωστόσο να μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα ελλείψει επίσημης τεχνικής έκθεσης. Οι συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

Ιδιοκτήτης του οχήματος φέρεται να είναι ο John Alukka, επιχειρηματίας στον χώρο του κοσμήματος στην Ινδία, ο οποίος λίγες ημέρες πριν είχε δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο με το νέο του απόκτημα. Παρά το υψηλό οικονομικό κόστος της ζημίας, το σημαντικότερο στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.