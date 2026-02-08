Lamborghini Revuelto έγινε περιπολικό – Πού επιχειρεί

Ένα από τα πιο ισχυρά υπερ-αυτοκίνητα παραγωγής, η Lamborghini Revuelto, βρίσκεται πλέον στη διαθέση των αστυνομικών του Ντουμπάι.

Η Αστυνομία του Ντουμπάι είναι παγκοσμίως γνωστή για τον εντυπωσιακό στόλο αυτοκίνητων που έχει στη διάθεσή της, ο οποίος λειτουργεί τόσο ως εργαλείο προβολής όσο και ως μέσο αστυνόμευσης σε περιοχές υψηλού κύρους. Στο πλαίσιο αυτό, προστέθηκε πρόσφατα ένα ακόμη μοναδικό μοντέλο: μια Lamborghini Revuelto, ειδικά βελτιωμένη από τον γερμανικό οίκο της Mansory.

Ακόμη πιο ισχυρή

Στην εργοστασιακή της μορφή, η Lamborghini Revuelto αποδίδει 1.015 ίππους, συνδυάζοντας έναν V12 χωρητικότητας 6,5 λίτρων με τρεις ηλεκτροκινητήρες. Η Mansory, ωστόσο, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, ανεβάζοντας τη συνδυαστική ισχύ στους 1.084 ίππους.

Χάρη στις αναβαθμίσεις αυτές, η Revuelto της αστυνομίας επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 2,4 δευτερόλεπτα, ακριβώς 0,1 δευτερόλεπτα πιο γρήγορα από την εργοστασιακή. Η τελική ταχύτητα που μπορεί να αναπτύξει το αυτοκίνητο είναι τα 354 χλμ./ώρα (350 χλμ./ώρα πριν τις επεμβάσεις).

Εμφάνιση αντάξια του ρόλου της

Εξωτερικά, το αυτοκίνητο ξεχωρίζει αμέσως χάρη στη χαρακτηριστική λευκοπράσινη βαφή της Αστυνομίας του Ντουμπάι, τα φώτα έκτακτης ανάγκης, τις σειρήνες και τον πλήρη αστυνομικό εξοπλισμό. Το πακέτο της Mansory περιλαμβάνει εκτενή χρήση ανθρακονημάτων στο αμάξωμα, διακοσμητικές λεπτομέρειες υψηλής αισθητικής, καθώς και νέες ασύμμετρες ζάντες 21 ιντσών εμπρός και 22 ιντσών πίσω.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως η πινακίδα κυκλοφορίας έχει το μονοψήφιο αριθμό «3». Τέτοιες πινακίδες είναι πολυπόθητες και μαρτυρούν πως ο ιδιοκτήτης τους (σε αυτή την περίπτωση οι Αρχές) είναι κάποιο σημαντικό πρόσωπο.

Σύμφωνα με τη Mansory, το κόστος μιας τέτοιας Lamborghini Revuelto αγγίζει περίπου το 1 εκατομμύριο δολάρια. Παρόλα αυτά, για την Αστυνομία του Ντουμπάι πρόκειται για μια προσθήκη σε έναν ήδη εντυπωσιακό στόλο, που περιλαμβάνει μοντέλα από τις Bugatti, Ferrari, Aston Martin και Rolls-Royce – αρκετά από τα οποία φέρουν επίσης την υπογραφή της Mansory.

Με αυτή τη νέα προσθήκη, το Ντουμπάι επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι αντιμετωπίζει την αστυνόμευση όχι μόνο ως ζήτημα ασφάλειας, αλλά και ως μέσο προβολής σε παγκόσμιο επίπεδο.