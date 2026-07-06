Λίγοι γνωρίζουν: Ποιος έχει προτεραιότητα σε ανηφόρα-κατηφόρα;

Σε στενούς δρόμους με ανηφόρες και κατηφόρες, η προτεραιότητα μεταξύ οδηγών συχνά προκαλεί σύγχυση. Ο ΚΟΚ όμως προβλέπει συγκεκριμένους κανόνες.

Η παραχώρηση προτεραιότητας αποτελεί έναν από τους πιο δύσκολους γρίφους του ελληνικού οδικού δικτύου. Οδηγοί έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με στενούς δρόμους, εμπόδια και σημεία όπου η ταυτόχρονη διέλευση δύο οχημάτων είναι αδύνατη, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση για το ποιος πρέπει να περάσει πρώτος.

Ωστόσο, ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες, καθώς προβλέπει συγκεκριμένους κανόνες για τη συνάντηση οχημάτων που κινούνται αντίθετα.

Το τοπίο είναι ξεκάθαρο και για την παραχώρηση προτεραιότητας σε κατηφόρα/ανηφόρα, παρόλο που πολλοί οδηγοί δεν γνωρίζουν πώς να πράξουν.

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του ΚΟΚ, «Διέλευση οχημάτων που κινούνται αντίθετα», σε οδούς μεγάλης κλίσης, όπου η διέλευση των οχημάτων που έρχονται αντίθετα είναι αδύνατη ή δυσχερής, προτεραιότητα παραχωρεί ο οδηγός του οχήματος που κατεβαίνει έτσι ώστε να περάσει το ανερχόμενο όχημα.

Σε περίπτωση που ένα από τα δύο οχήματα απαιτείται να οπισθοδρομήσει για να μπορέσει να περάσει το άλλο, τότε ισχύουν τα εξής:

– Αν και τα δύο οχήματα είναι της ίδιας κατηγορίας (π.χ. και τα δύο είναι αυτοκίνητα), υποχρεούται να οπισθοδρομήσει ο οδηγός του κατερχόμενου οχήματος. Ο συγκεκριμένος κανόνας παύει να ισχύσει εφόσον, λόγω των συνθηκών κυκλοφορίας, της διαμόρφωσης και κατάστασης της οδού και του μεταφερόμενου φορτίου, μπορεί πιο εύκολα να οπισθοδρομήσει ο οδηγός του ανερχομένου.

– Αν τα αυτοκίνητα είναι διαφορετικής κατηγορίας, τότε πρέπει να κάνει όπισθεν ο οδηγός του μικρότερου οχήματος. Επομένως προτεραιότητα έχουν τα βαρέα οχήματα σε σχέση με τα ελαφρά, και τα λεωφορεία προς τα φορτηγά αυτοκίνητα.

Επί παραδείγματι, εφόσον συναντηθούν σε δρόμο με κλίση ένα φορτηγό και ένα αυτοκίνητο, και κάποιο από τα δύο πρέπει να κάνει όπισθεν, κατά κανόνα αυτό είναι το αυτοκίνητο, ανεξάρτητα από το αν κατεβαίνει ή ανεβαίνει. Και εδώ η τελική επιλογή εξαρτάται πάντα από τις συνθήκες της οδού και την ασφάλεια του ελιγμού.

Σε κάθε περίπτωση, κατά τη συνάντησή του με οχήματα που έρχονται αντίθετα ο οδηγός οφείλει να παραχωρεί επαρκή χώρο παραπλεύρως, κινούμενος στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος. Επίσης, πρέπει να μειώνει ταχύτητα και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός.

Όσοι δεν τηρούν τις διατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους 30 ευρώ.